To już 11. edycja programu "The Voice of Poland". Uczestnicy w każdym odcinku stają do przesłuchań w ciemno. W czterech jurorskich fotelach zasiedli Edyta Górniak, Michał Szpak, Urszula Dudziak oraz Thomson i Baron z zespołu "Afromental".

Zanim jednak każdy z uczestnik zaprezentuje swoje umiejętności wokalne przed odwróconym tyłem do sceny jury, musi wejść na scenę.

W tej edycji chętnych do sprawdzenia swoich sił wpuszcza na nią tajemnicza blondynka.

To 35-letnia Kinga Kujawa. Okazuje się, że jest ona fanką gier komputerowych, prezenterką i ambasadorką ELS, czyli międzynarodowej ligi gier komputerowych. W 2014 roku regularnie występowała na galach KSW jako ring girl.

Prywatnie dziewczyna była związana z byłym piłkarzem Cracovii - Kacprem Tatarą. Pracowała również jako modelka i hostessa.

Na Instagramie ma 195 tysięcy obserwatorów. Prowadzi zdrowy tryb życia a jej ulubioną marką jest Louis Vuitton.