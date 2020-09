Dziewczyna marzy o tym, by występować na scenie. Do programu "The Voice of Poland" przyszła, by spróbować swoich sił przed mikrofonem.

W materiale, który wyemitowano przed jej występem opowiedziała o relacjach ze swoją babcią, czyli Grażyną Szapołowską.

Mam z babcią bardzo dobre relacje. Śmiałabym powiedzieć, że troszeczkę lepsze niż z mamą. Babcia traktuje mnie też jako swoją córkę. Codziennie się z nią widuję, gotuje mi. Jestem z nią bardzo blisko - mówiła Karolina.

Zdradziła, że babcia bardzo lubi słuchać, jak śpiewa i z tego powodu nastroiła fortepian.

Każe mi przychodzić, grać i śpiewać na cały dom - powiedziała.

Podczas sobotniego występu wykonała piosenkę "Love Me Like You Do". Niestety żaden z jurorów nie nacisnął przycisku i nie odwrócił się na fotelu, by zaprosić ją do swojej drużyny.

Karolina nie zraziła się tym jednak i powiedziała, że pojawi się na eliminacjach do kolejnej edycji.