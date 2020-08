Z uwagi na sytuację pandemiczną, stacja TVN zdecydowała się na prezentację jesiennej ramówki w wersji online. Gospodarzami wirtualnego spotkania z dziennikarzami byli Martyna Wojciechowska i Przemysław Kossakowski.

Jak podkreśla Edward Miszczak, dyrektor programowy TVN, pomimo zamrożenia produkcji na ponad trzy miesiące i pracy w ścisłym reżimie sanitarnym, udało się przygotować bogatą ofertę dla każdego z kanałów:

Mamy w ramówce nowe odcinki znanych i lubianych programów, ale też produkcje, których ze względu na pandemię nie spodziewaliśmy się nagrać. Okazało się, że nawet zamknięcie lotnisk nie zatrzyma Martyny Wojciechowskiej i jej „Kobiety na krańcu świata” czy Joasi Krupy, którą ściągaliśmy aż ze Stanów Zjednoczonych, by poprowadziła dla nas „Top Model”.

Tegoroczna jesień w kanałach TVN Discovery Polska będzie wyjątkowo różnorodna pod kątem propozycji programów rozrywkowych i seriali. Na przekór trudnym warunkom, w jakich znalazła się cała branża filmowo-serialowa, stacja zapowiedziała szereg produkcji z udziałem gwiazd polskich i zagranicznych.

Stacja zaprezentowała także swój jesienny spot wizerunkowy

Premiery TVN

Po wakacjach magazyn śniadaniowy „Dzień dobry TVN” powraca na antenę w nieco zmienionym składzie prowadzących. Do programu dołącza nowa para gospodarzy, których nazwiska pozostaną niespodzianką aż do startu sezonu.

Już we wrześniu zobaczymy dziewiątą edycję największego modowego show „Top Model”. Jest to także jeden z kilku formatów, który częściowo został zrealizowany zdalnie. Jak podkreśliła Joanna Krupa podczas prezentacji oferty programowej, internetowa forma castingów nie przeszkodziła jurorom w wyborze kandydatów do tytułu najlepszego modela i modelki. Widzowie zobaczą także nowe odcinki swoich ulubionych programów: „Kuchenne rewolucje”, „Masterchef”, „Kuba Wojewódzki”, „Milionerzy”, „Kobieta na krańcu świata”, „Na Wspólnej”, „36,6”, „Co Za Tydzień” oraz „Superwizjer”.

Z kolei na liście premier pojawią się „Totalne remonty Szelągowskiej”. Najbardziej znana ekspertka od remontów przeprowadzi zaskakujące renowacje mieszkań i domów osobom, które całkowicie poświęcają się dla innych. Będzie też zapowiadany wcześniej międzynarodowy hit „Lego Masters”, który na ekrany zawita w listopadzie. Uczestnicy udowodnią, że układanie klocków to nie zabawa dla dzieci, gdy w grę wchodzą duże konstrukcje i duże pieniądze. Gospodarzem programu będzie Marcin Prokop.

„Tacy sami” to program, który swój debiut będzie miał w październiku. Zobaczymy w nim poruszające historie ludzi szczególnie dotkniętych przez los oraz osób, które zdecydowały się im bezinteresownie pomóc. Jesienią zobaczymy także nowe scripted reality pt. „Rozwody – walka o wszystko”.

W weekendowej ramówce znajdzie się animowana propozycja, która zadowoli zarówno młodszych, jak i starszych: piłkarska kreskówka z Robertem Lewandowskim „Kosmiczny Wykop”.

Listę serialowych premier otwiera kultowy serial „BrzydUla”, jeden z najbardziej wyczekiwanych telewizyjnych powrotów tej dekady. W nowej odsłonie tytułowa Ula jest nie tylko 10 lat starsza i bardziej doświadczona, ale ma też dużo więcej do stracenia - męża i dzieci. Czy w pogoni za szczęściem nie zapomni o tym, co najważniejsze?

„BrzydUla” to wyjątkowy projekt w historii TVN, który ma swoje szczególne miejsce w sercach nie tylko fanów, ale też naszych. Na jego powrót wielbiciele czekali dziesięć lat. I to po części właśnie ich wiara przekonała nas do tego, że warto go kontynuować. Długo szukaliśmy dla niego odpowiedniego miejsca w ramówce. W końcu zgodnie uznaliśmy, że to tytuł, któremu należy się specjalna forma emisji. W związku z tym postanowiliśmy, że „BrzydUlę” powinni zobaczyć wszyscy – widzowie Siódemki, Playera oraz głównego TVN. To aż trzy okazje do spotkania z bohaterami, których dekadę temu pokochała cała Polska – mówi dumnie Edward Miszczak.

Kolejnym wyczekiwanym powrotem będzie popularny serial „Usta usta”. Miłosne perypetie trzech nietuzinkowych par, które splotły się w paśmie wzruszających i przezabawnych zdarzeń, tym razem po 14 latach, wejdą na ekran we wrześniu. Wśród nowości październikowych zobaczymy „Królestwo kobiet” - komedię kryminalną w gwiazdorskiej obsadzie, która umili nam niedzielne wieczory. Pokażemy też dobrze znane widzom Playera serie kryminalne na podstawie bestsellerów: „Chyłka – Kasacja” o bezkompromisowej adwokat z Magdaleną Cielecką w roli głównej i „Szadź” z Maciejem Stuhrem.

Premiery TVN7

Jesień Siódemki otwiera "Hotel Paradise", który po niekwestionowanym sukcesie pierwszej edycji startuje z drugim sezonem już w poniedziałek, 31 sierpnia. W rajskim hotelu na magicznej wyspie Bali kilkunastu singli podejmie niebezpieczną grę. Stawką są miłość i pieniądze. Z nowymi odcinkami powrócą także „Zakochani po uszy”, „19+” oraz „Szkoła”.

„Kto odmówi pannie młodej”, to program w którym pokażemy jak bohaterki programu biorą sprawy w swoje ręce i… proszę o rękę swoich ukochanych. Prowadzącą została Małgosia Ohme.



Premiery TTV

Na antenie TTV pojawi się kilka nowych, oryginalnych formatów o tematyce obyczajowej: „It’s My Life! To Moje Życie”, „Usłyszcie nas!” oraz „Fobie”.

Dziennikarka Katarzyna Bosacka powraca w roli prowadzącej. W programie “De Facto Bosacka” odkryje, w jaki sposób możemy na co dzień poprawić jakość swojego życia.

Na fanów „Googlebox. Przed telewizorem” czekają aż 24 pełne humoru odcinki z ulubionymi bohaterami, a w poczet „Królowych życia” obok Dagmary, Izabeli i Kasi wystąpią aż cztery nieznane dotąd królowe. Swoją metamorfozę w serii „Kanapowcy” przejdzie również kolejna grupa mężczyzn, tym razem z Podhala.

Premiery kanałów tematycznych

Oferta programowa kanałów tematycznych, jest zawsze dopasowana do aktualnych potrzeb widzów. Tym razem w ramówce więcej programów dla tych, którzy większość czasu spędzają dziś w domach.

W TVN Style zobaczymy aż dziesięć debiutujących tytułów, m.in. „Patent na dom” i „Pierwszy raz Kingi” z Kingą Zawodnik. Nie zabraknie też topowych programów stacji. Jesień w HGTV to jeszcze więcej tego, co widzowie lubią najbardziej – remonty, metamorfozy i piękne ogrody, m.in. „Nowa Maja w ogrodzie” i „Zgłoś remont” czy emitowane po raz pierwszy „Pomysłowe projekty” oraz „Nieoczywiste miejsca”. Agata Młynarska i Ewa Drzyzga powracają na antenę Discovery Life z kolejnymi odcinkami „Włącz zdrowie” i „Raport Life”. Tymczasem na TLC i Food Network królować będą produkcje zagraniczne, takie jak „Wiza na miłość: Darcey i Stacey” (TLC) oraz „Słodki obóz z Marthą Stewards” (Food Network). Premiera programu „Polscy hotelarze” już niebawem na Travel Channel.

Tymczasem w TVN Turbo wyjątkowa seria filmów dokumentalnych pt. „Największe polskie katastrofy” o najtragiczniejszych wypadkach i wydarzeniach minionych lat oraz „Borys kontra gadżety”, w którym znany zawodnik MMA Borys Mańkowski zmierzy się z… technologią użytkową. We wtorkowe i środowe wieczory na Discovery Chanel zobaczmy „Kamperem przez świat” oraz gwiazdy kanału w nieznanej do tej pory odsłonie: „Bracia Collins biorą się do roboty”.