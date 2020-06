Następnego dnia po emisji materiału "Wiadomości", na Twitterze pojawiło się konto Christiana Paula oraz filmik, na którym mówi, że "kocha Polskę". Samo konto opisane jest (po angielsku), jako "projektant mody, wyślijcie mi wiadomość". Na samym profilu jest jednak zaledwie tylko kilka postów - z czego większość to linki do modowych magazynów czy cztery takie same linki do konta YouTube Christiana Paula. Kilkanaście godzin temu pojawił się też wpis, w którym osoba prowadząca konto dziękuje za wsparcie i zapewnia, że jest gotowa do przyjmowania zamówień na ubrania.

Pojawił się też wpis z filmikiem, pokazującym gotowe projekty.

Christian Paul ma też konto na YouTube. Są na nim trzy filmy, z czego dwa takie same. Pokazują one letnie kolekcje projektanta.

Tymczasem, zdaniem dziennikarki Oko.Press, w serwisie Linkedin ma konto osoba bardzo podobna do Christiana Paula - to Emil Farbaniec, przedsiębiorca. Opisany jest jako absolwent uniwersytetu w Chicago, który przeprowadził się do Warszawy. Mężczyzna nie odpowiedział jednak na pytania, czy wystąpił w materiale TVP.