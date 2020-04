W obliczu szalejącej pandemii koronawrusa, prace nad niemal wszystkimi serialami i programami telewizyjnymi zostały zawieszone. Producenci show "Top Model" znaleźli jednak sposób na to, by przeprowadzić castingi do nowej edycji.

Na oficjalnej stronie polskiej edycji "Top Model" pojawił się komunikat, iż ruszyły prace nad 9. edycją programu. Produkcja poszukuje więc uczestników chętnych do wzięcia udziału w show. Z uwagi na epidemię, castingi odbywają się online: Reklama W tym roku sytuacja jest jednak wyjątkowa. Ze względów bezpieczeństwa castingi nie mogą na razie odbywać się, jak do tej pory, w największych miastach w Polsce. Każdy chętny do udziału w programie będzie mógł jednak skorzystać z szansy jaką jest wysłanie zgłoszenia za pośrednictwem oficjalnej strony internetowej "Top Model". Pod hasłem #CastingWDomu rozpoczęliśmy pierwszy etap castingów. W ten sposób wszyscy chętni, mimo dzielącej odległości, mogą zaprezentować się jurorom i zyskać szansę na udział w programie. - czytamy w oficjalnym komunikacie TVN na czas epidemii zawiesza emisję kilku seriali i programów Zobacz również O pracach nad nową edycją opowiedziała w relacji na Instagramie Joanna Krupa. Celebrytka zdradziła przy okazji, jakie nowości czekają widzów tym razem: Jeszcze bardziej będę patrzeć na te wszystkie wideo, żeby był ten „wow factor”. A jaka niespodzianka w tym sezonie? Już wam mówię. W tamtym sezonie był złoty bilet, w tym sezonie jest jeszcze srebrny bilet. To znaczy, że z tych wszystkich filmów my wybierzemy jeden ulubiony – każdy juror plus Michał, pięć wideo. Ale z tych pięciu wy wybierzecie jedną osobę, która wygra srebrny bilet i od razu przyjdzie na bootcamp – powiedziała