Paweł Królikowski wystąpił w wielu produkcjach Telewizji Polskiej, w tym w niezwykle popularnym serialu "Ranczo", nad którego reaktywacją ponoć stacja pracuje. Podczas wczorajszej konferencji prezentującej wiosenną ramówkę TVP, prezes Jacek Kurski swoje wystąpienie rozpoczął od wspomnienia o aktorze:

Pożegnaliśmy Pawła Królikowskiego. Wybitnego aktora, prezesa ZASP-u, człowieka, który nie miał wrogów. Wszyscy go kochali, a on kochał ludzi. Kochał teatr, telewizję, kino. To jest czas, kiedy odchodzą wielcy.

Prezes TVP wspomniał także o dwóch innych artystach, którzy zmarli w ostatnich dniach. Jacek Kurski poprosił także dziennikarzy i gwiazdy swojej stacji o uczczenie ich pamięci minutą ciszy:

Dwa tygodnie temu odszedł Romuald Lipko, wybitny kompozytor, członek zespołu "Budka Suflera", autor setek polskich przebojów, które weszły do kanonu polskiej rozrywki. Wkrótce po nim odszedł Jerzy Gruza. Ikona teatru, wybitny reżyser, człowiek telewizji i kina. Proszę państwa, byśmy tych trzech wielkich i wybitnych przyjaciół Telewizji Polskiej i polskiej kultury uczcili minutą ciszy

Paweł Królikowski zmarł w czwartek nad ranem po długiej walce z chorobą neurologiczną. Od grudnia ubiegłego roku aktor przebywał w szpitalu. Jego śmierć pogrążyła w żałobie rodzinę, przyjaciół oraz całe środowisko filmowo - telewizyjne, z którym był związany.