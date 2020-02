Format "Hotel Paradise" narodził się 15 lat temu w Stanach Zjednoczonych i zdążył już podbić serca widzów w kilkunastu krajach. W Polsce właśnie doczekaliśmy się pierwszej edycji, którą emitować będzie stacja TVN7.

Reklama

Program realizowany jest na indonezyjskiej wyspie Bali, a w roli prowadzącej występuje uczestniczka ostatniej edycji "Top Model" Klaudia El Dursi.

W programie rywalizować będzie grupa singli, których zadaniem jest znalezienie sobie partnera na każdy kolejny tydzień. Kto zostanie sam, będzie musiał opuścić program. W hotelu co tydzień będą pojawiali się nowi uczestnicy.

Mieszkańcy hotelu mają zaledwie kilka dni, aby zdobyć miłość i stworzyć związek, który przetrwa ciężkie próby i w finale pozwoli wygrać duże pieniądze. Przez 8 tygodni uczestnicy będą uwodzić, zawierać sojusze oraz prowadzić wyrafinowaną grę. - czytamy w materiałach promujących show.

W pierwszym odcinku "Hotelu Paradise", który TVN7 wyemitowało w poniedziałkowy wieczór, poznaliśmy pierwszych uczestników, czyli 5 kobiet i 4 mężczyzn. Oto oni:

Aleksandra „Lexi” Domańska, 23 lata, Warszawa

Lexi jest office managerem w dwóch firmach. Organizuje imprezy z muzyką elektroniczną. Pracuje również jako modelka. Jej hobby to jazda konna i ezoteryka. Potrafi wróżyć z kart tarota. Udziela się charytatywnie w fundacjach dla zwierząt. Konkretna, zdecydowana i konsekwentna w działaniu. Singlem jest od półtora roku. Jak sama mówi, z wyboru, gdyż nie znosi ograniczeń. Zakochuje się średnio dwa razy w miesiącu i równie szybko się odkochuje. Jej ideał partnera? Brodaty lub łysy, umięśniony i wysoki, zabawny, luźny i z dystansem, bez oczekiwań. W związku szuka miłych chwil i szacunku. A co powoduje, że mężczyzna jest skreślony? Prostactwo, braku kultury i wrażliwości na zwierzęta.

Aleksandra Kiepura, 23 lata, Katowice

Jest trenerką fitness i dietetykiem. Prowadzi studio treningu personalnego. Praca to jej pasja. Przepełnia ją energia, nie wie co to odpoczynek, nie potrafi usiedzieć w miejscu. Kocha gotować. Jest singielką od 3 lat. Braku stałego partnera upatruje w swoim nieokiełznanym temperamencie oraz w wyborze nieodpowiednich mężczyzn. Zakochuje się 5 razy dziennie. Stawia na romanse, twierdząc, że w dzisiejszych czasach trudno stworzyć związek. Ideał partnera? Dojrzały, opiekuńczy, zabawny, ambitny i inteligentny. A co skreśla mężczyznę na starcie? Brak higieny, głupota i brak pasji.

Marietta Witkowska, 24 lata, Warszawa

W tygodniu księgowa, a w weekendy imprezowiczka i spontaniczna organizatorka wyjazdów z przyjaciółmi. Uwielbia podróżować i poznawać inne kultury. Swój nadmiar energii wykorzystuje podczas treningów krav magi. Nie znosi obłudy, jeśli coś jej się nie podoba, mówi o tym prosto w twarz. Potrafi walczyć o mężczyznę, który jej się podoba, ale nie jest podrywaczką. Długo tkwiła w toksycznym związku i teraz, gdy się uwolniła, ma ochotę przeżyć coś szalonego. Dotychczas była w dwóch poważnych relacjach. Singielką jest od dwóch miesięcy. Z ostatnim partnerem rozstała się przez niezgodność charakterów. Jej ideał? Wygląd nie ma znaczenia, ważne, żeby był wierny, spontaniczny i otwarty jak ona sama.

Sandra Mosakowska, 25 lat, Szczytno

Reklama

Prowadzi firmę turystyczną na Mazurach i dużo czasu poświęca na rozwój swoich pasji - aktorstwa i modelingu. Artystyczna dusza, posiadająca wiele zainteresowań. Najbardziej pochłonięta sztuką filmową. Indywidualistka. Szczera i bezpośrednia, a z drugiej strony wrażliwa i wielkoduszna. Singielką jest od zawsze i zakochała się tylko raz w życiu. Jej ideał mężczyzny to wysoki, dobrze zbudowany niegrzeczny chłopiec, spontaniczny, z pasją i lubiący adrenalinę. Szuka partnera, który będzie szczerym przyjacielem, służący wsparciem i potrafiący ją docenić.

Viola Nowasielska, 25 lat, Warszawa

Jest asystentką projektantki mody. Pozytywnie nastawiona do życia i innych ludzi. Twierdzi, że dla niej szklanka jest zawsze do połowy pełna. Nie wyobraża sobie życia bez pasji. Kocha taniec i malarstwo. Na swoim koncie ma dwa związki, a singielką jest od roku. Nie szuka nikogo na siłę i docenia życie w pojedynkę. Woli samotność niż przelotny romans. Kiedyś łatwo się zakochiwała, a dziś oczekuje od mężczyzny czegoś więcej. Zależy jej na poważnej relacji. Ideał Violi to wysoki, męski, wysportowany brunet. Lubi tatuaże, ale nie jest to wymóg. Ceni sobie poczucie humoru, inteligencję, zaradność i opiekuńczość. Niski wzrost niestety dyskwalifikuje potencjalnego kandydata na jej partnera. Nie należy do kobiet, które robią pierwszy krok - głębokim spojrzeniem w oczy i uśmiechem delikatnie daje do zrozumienia, że jest kimś zainteresowana.

Adam Radziszewski, 24 lata, Trąbki Wielkie

Pracuje w firmie zajmującej się budową luksusowych katamaranów. W weekendy stoi na bramce w klubach. Jest uzależniony od sportu, więc większość wolnego czasu spędza aktywnie. Zawsze szczery, nawet gdy może to kogoś zaboleć, impulsywny i pewny siebie, ale też pokorny. Lubi być w centrum uwagi. Twierdzi, że pomimo cech narcystycznych, dobrze radzi sobie z krytyką. Intensywnie imprezuje. Lubi poznawać nowych ludzi, uwielbia tańczyć. Jego pasją jest sport i śpiew.

Singlem jest od trzech miesięcy. Dotychczas był w dwóch związkach. Gdy jest sam, lubi romanse i zabawę lecz gdy się zakocha i zaczyna być z kimś na poważnie, pozostaje wierny. Jego ideał to inteligentna, błyskotliwa, troszkę zadziorna i dowcipna, pewna siebie, ale z umiarem, lubiąca kokietować kobieta. Jeśli chodzi o wygląd, preferuje opalone i zgrabne, średniego wzrostu blondynki. I nic nie kręci go tak jak kobiece stopy. W związku ważne są dla niego trzy rzeczy: miłość, seks i umiejętność wspólnego radzenia sobie z problemami. Jaki jest jego sposób na kobiety? Spojrzenie i powściągliwość, czyli uwodzenie z klasą – to zdaniem Adama klucz do sukcesu. Wystarczy odwzajemniony gest, kontakt wzrokowy i wie, że może działać.

Krzysztof "Chris" Ducki, 27 lat, Londyn

Jest managerem oraz instruktorem w jednej z największych sieci siłowni w Wielkiej Brytanii. Jego hobby to oczywiście ćwiczenia w fitness clubie oraz czytanie książek. Lubi podejmować ryzyko. Nie boi się przegranej, każda porażka to dla niego kolejny krok na drodze do upragnionego sukcesu. Mama i brat to najważniejsze osoby w jego życiu. Dają mu codzienną motywację. Nie pozwalają mu się poddawać i sprawiają, że daje z siebie wszystko. Za swoje atuty uważa pewność siebie oraz ciało, na które ciężko pracuje od 10 lat. A czy ma jakieś słabości? Zalicza do nich kochliwość. Twierdzi, że potrafi zakochać się od pierwszego wejrzenia. Jego najdłuższy związek trwał 4 lata i była to jego pierwsza życiowa miłość. Jak podrywa kobiety? Udaje niedostępnego, jednocześnie bacznie obserwując osobę, która mu się spodoba. Następnie, niby przypadkiem, nawiązuje kontakt wzrokowy i puszcza oczko, czekając na reakcję oraz zielone światło od kobiety.

Łukasz „Długi” Kobus, 22 lata, Warszawa

Jest studentem psychologii. Pewny siebie. Lubi wyzwania. Ceni sobie niezależność. Otwarty na nowe doświadczenia. Nie cierpi nudy. Łatwo nawiązuje nowe relacje. Lubi gdy wokół niego dużo się dzieje. Interesuje się piłką nożną, sportem, psychologią, kryminalistyką oraz zwierzętami. Nigdy nie był w poważnym związku i jeszcze się nie zakochał. Jednak przelotne romanse go nie interesują. Jest niepoprawnym romantykiem i marzy by przeżyć miłość, taką jak w jego ulubionych komediach romantycznych. Jego uwagę przykuwają szczupłe, wysokie blondynki, jednak wygląd nie jest dla niego czymś, co stanowi o ideale. Ważne jest również poczucie humoru, dystans do siebie i otaczającego świata oraz wsparcie ukochanej osoby. Kobiety zjednuje sobie umiejętnością słuchania i rozmawiania dosłownie o wszystkim.

Maciej Kindler, 23 lata, Gdynia

Jest trenerem personalnym. Za swoje najlepsze cechy uważa ambicję, wrażliwość, pozytywne nastawienie do ludzi i życia, ufność oraz odrobinę szaleństwa. Hobby Maćka to malowanie obrazów, gotowanie i sport. W tej ostatniej dziedzinie ma na swoim koncie spore sukcesy - wystąpił w dwóch Mistrzostwach Polski, a także w Mistrzostwach Europy i Świata. Co sprawia Maćkowi radość? Przyjaciele, pieniądze, uznanie, rozwój kariery sportowej oraz dobre jedzenie. Na swoim koncie ma trzy związki. Obecnie od 3 lat jest singlem. Jednorazowe przygody go nie kręcą, woli długoterminowe relacje. Chciałby, żeby pojawił się w jego życiu ktoś, kto znowu rozpalił iskrę namiętności. Co go kręci w kobietach? Inteligencja, tatuaże, długie włosy, długie nogi, duże pośladki, wysportowana figura. A czego w nich nie akceptuje? Krótkich włosów, kolczyków w nosie i kiepskiej figury. Jego przyszła partnerka powinna być ładna, inteligentna, lojalna, ufna, mieć dużo energii oraz posiadać podobne pasje co on.

"Hotel Paradise" od poniedziałku do piątku o godzinie 20:00 na antenie TVN7