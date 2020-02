W jury tanecznego show TVP Anna Mucha zastąpi Ewę Chodakowską. W rozmowie z magazynem "Party" aktorka wyznała, że zamierza być zupełnie inną jurorką niż jej poprzedniczka:

Ewa była wspierającą, głaszczącą po głowie jurorką, ale gadki motywacyjne właśnie się skończyły!

Mucha dodała, że jej opinie nie zawsze będą dla uczestników miłe i przyjemne:

Jestem wymagająca, bywam też cyniczna, więc jeśli będzie coś nie tak, mój cięty język na pewno da się innym we znaki

Aktorka dodała, że nie obawia się, iż może komuś nadepnąć na odcisk:

Ten program to dla mnie kolejna szansa na zrobienie sobie wrogów. No to: Voila! Wchodzę ja!

Uczestnicy nowej edycji "Dance, dance, dance" zapewne już drżą ze strachu przed ostrą jurorką.