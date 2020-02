To już 23. edycja plebiscytu, w którym widzowie stacji telewizyjnych oraz czytelnicy "Tele Tygodnia" wybrali laureatów w 11 kategoriach. Kto w tym roku okazał się zwycięzcą?

Kategoria "Osobowość Roku": Rafał Brzozowski, prowadzący program "Jaka to Melodia?" w TVP 1

Kategoria "Prezenter Pogody": Paulina Sykut-Jeżyna, prezenterka stacji Polsat i Polsat News

Kategoria "Prezenter Informacji": Tomasz Wolny, prowadzący "Panoramę" w TVP 2

Nagroda Specjalna dla Stacji Tematycznej: Canal +

Złota TeleKamera: serial "Ojciec Mateusz"

Kategoria "Komentator Sportowy": Jerzy Mielewski, stacja Polsat

Kategoria "Juror": Baron i Tomson, programy "The Voice of Poland", "The Voice Kids"

Kategoria "Program Rozrywkowy": "The Voice Kids"

Kategoria "Produkcja Roku": "Tylko nie mów nikomu" film Tomasza i Marka Siekielskich

Kategoria "Serial Fabularno-Dokumentalny": "Lombard. Życie pod zastaw", serial TV Puls

Nagroda Magazynu Netfilm: serial "Czarnobyl" HBO

Nagroda specjalna TV Puls: Henryk Gołębiewski, aktor

Kategoria "Człowiek Roku": Robert Lewandowski, piłkarz

Kategoria "Serial": "Zawsze warto" Polsat

Kategoria "Aktor": Mikołaj Roznerski

Kategoria "Aktorka": Kinga Preis

Redakcja "Tele Tygodnia" zebraną kwotę z sms-ów wysyłanych w ramach plebiscytu - 33 tys. złotych przekazano na Dom Artystów Weteranów w Skolimowie.

Galę w Teatrze Polskim poprowadzili Katarzyna Cichopek i Maciej Kurzajewski, a jej przebieg komentowali z loży obserwatorów Katarzyna Pakosińska i Robert Motyka. Podczas gali zagrał m.in. zespół Perfect w ramach pożegnalnej trasy koncertowej oraz Marcin Sójka.

Głosowanie w plebiscycie odbywało się od 2 grudnia 2019 do 16 stycznia 2020 roku. Oddać głos na swojego faworyta można było na dwa sposoby - online oraz wysyłając specjalną wiadomość SMS.

Galę transmituje TV Puls.

Niebawem ogłoszenie kolejnych kategorii.