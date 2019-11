Szymon Hołownia wraz z Marcem Prokopem od pierwszej edycji "Mam talent", czyli od 11 lat świetny duet prowadzących. ich energia, poczucie humoru oraz wzajemne uszczypliwości były uatrakcyjnieniem programu. Niestety Szymon ogłosił właśnie, że podjął decyzję o rozstaniu z TVNowską produkcją:

A już w sobotę - po raz ostatni... Po 12 latach. Szmat czasu. Pewnie napiszę o tym coś więcej (choć sporo o kulisach mojego wejścia w tę przygodę już powiedziałem w naszej ostatniej książce pisanej z Marcinem Prokopem, „Pół na pół”). Ale rekapituluję to sobie już dziś. Mnóstwo wspaniałych ludzi za kulisami, na scenie. Długie dni i wieczory z najlepszą na świecie ekipą. Stworzenie duetu (a to bardzo trudna rzecz) z Marcinem. Nowe telewizyjne umiejętności. Dobre (a czasem trudne) emocje... Odchodzę z Mam Talent TVN, bo dałem temu programowi wszystko, co mogłem dać, a gdy coś się kończy, coś się zaczyna. Milionom z Was, którzy oglądaliście nas przez te lata (bo to za każdym razem były miliony) - dziękuje. I NA PEWNO się NIE rozstajemy!

Czy za tą decyzją Szymona Hołowni stoją plany wejścia w politykę?