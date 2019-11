Piosenkarka, która jest gwiazdą TVNowskiej produkcji "My Way", pojawi się w ostatnim w tym sezonie odcinku programu Kuby Wojewódzkiego, który zostanie wyemitowany na antenie we wtorek 26 października.

Swoją wizytę w show diva zapowiedziała na Instagramie:

Ciekawe spotkanie po latach... @kuba_wojewodzki_official #lecimy #edytagorniak #piękny & #bestia

Czy Edyta zmusi Kubę, by wytłumaczył się z tego, iż przez lata wielokrotnie drwił z jej kariery zawodowej?