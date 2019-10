W najbliższym odcinku "Dancing With The Stars. Taniec z Gwiazdami" na parkiecie show swoje umiejętności zaprezentują bliscy uczestników. Niektórzy wybrali przyjaciół, inni matki, a Monika Miller postawiła na swojego słynnego dziadka! W jakim tańcu zaprezentuje się nam były premier?

To wyzwanie dla każdego z nich. Dotychczas jedynie trzymali kciuki i podziwiali swoich bliskich z widowni. Tym razem sami staną się na chwilę gwiazdami programu. I tak Magdę Beredę zobaczymy u boku jej mamy w gorącej sambie, Barbarę Kurdej-Szatan wraz z tatą w eterycznej rumbie, a Monikę Miller i jej dziadka w romantycznym walcu do jednego z najsłynniejszych utworów na świecie „Yesterday” grupy The Beatles. Nie jest tajemnicą, że dziadek jest dla młodej celebrytki wielkim wsparciem.

Dziadkowie to moja najbliższa rodzina. Bardzo dużo się od nich nauczyłam. Nie wyobrażam sobie jakby to było bez nich. – powiedziała Monika w jednym z wywiadów.

Ola Kot i Sandra Kubicka postawiły z kolei na sprawdzonych kumpli. Dziewczyny zaprezentują się wraz z nimi w swingu i tangu. Nie oznacza to jednak, że tancerze mają wolne. W najbliższym odcinku każda z gwiazd wystąpi dwukrotnie. Raz ze swoim stałym partnerem, raz z ukochaną osobą. Czy któraś z nich odkryje przed publicznością skrywany dotąd taneczny talent?

"Dancing With The Stars. Taniec z Gwiazdami" w każdy piątek o godz.20:05 w Telewizji Polsat