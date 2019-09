W finale wystąpiły trzy laureatki poprzednich odcinków programu - 12-letnia Wiktoria Gabor, 12-letnia Gabriela Katzer oraz 11-letnia Nikola Fiedor. To właśnie spośród nich wyłoniona została ta, która będzie reprezentowała Polskę podczas Konkursu Piosenki Eurowizji Junior 2019.

Każda z nich zaprezentowała po dwie piosenki: jedną z repertuaru gwiazdy wygranego przez siebie odcinka oraz utwór przygotowany specjalnie na Konkurs Piosenki Eurowizji Junior.

O wyborze zwyciężczyni zadecydowali wspólnie widzowie TVP2 w głosowaniu SMS-owym oraz jury w składzie: Anna Cyzowska-Andura - dyrektor Agencji Kreacji Rozrywki i Oprawy, Konrad Smuga - dyrektor artystyczny Konkursu Piosenki Eurowizji Junior 2019, oraz dyrektor muzyczny "Szansy na Sukces" - Grzegorz Urban. Finalistkom na scenie towarzyszyły gwiazdy wygranych przez nie odcinków: Majka Jeżowska, Dominika Gawęda i Paweł Rurak-Sokal z Blue Cafe oraz Paweł Stasiak z Papa D.

Najlepsza okazała się Wiktoria Gabor, która zaśpiewała piosenkę Blue Cafe "Zapamiętaj" i zaprezentowała również premierowy utwór "Superhero", który wykona podczas Konkursu Piosenki Eurowizji Junior.

Kim jest Wiktoria Gabor?

Zwyciężczyni pochodzi z romskiej rodziny. Urodziła się w Niemczech, następnie przez kilka lat mieszkała w Wielkiej Brytanii. Teraz z całą rodziną mieszka w Krakowie. Wiktoria ma 12 lat. Bardzo ceni sobie kulturę i muzykę romską, ale chce zostać piosenkarkę popową. Razem z siostrą Melisą pisze i komponuje własne utwory.

W 2019 roku Wiktoria, nazywana także Viki, postanowiła spróbować swoich sił w II edycji programu The Voice Kids. Pod okiem Barona i Thompsona udało jej się dojść do finału show.

- To była wspaniała rywalizacja, żałuję, że nie możemy wszystkich trzech dziewczyn wysłać na Eurowizję Junior. Nie ma tu wygranych i przegranych, sam udział w tym finale jest wielkim zwycięstwem. Chciałbym podziękować serdecznie widzom, kiedy Telewizji Polskiej udało się wygrać organizację Eurowizji, czułem, że to właśnie widzowie muszą zdecydować kto nas będzie reprezentował. Otrzymałem informację, że liczba osób głosujących w sondzie była gigantyczna, setki zagłosowały na reprezentantkę Polski. Serdecznie Państwu dziękuję za ten udział - podczas finału powiedział Jacek Kurski, prezes Telewizji Polskiej.

- Wręczając Wiktorii Gabor przepustkę do udziału w konkursie chciałbym powiedzieć, że jeszcze się nie zdarzyło, żeby kraj-organizator wygrał Eurowizję, ale nie jest nigdzie powiedziane, że to się nie może zdarzyć pierwszy raz. Życzę nam wszystkim, żeby to się zdarzyło - dodał.

Eurowizja Junior 2019 to widowisko muzyczne, w którym dzieci - reprezentanci państw należących do Europejskiej Unii Nadawców, prezentują utwory stworzone specjalnie na tę okazję. Dzięki wygranej Roksany Węgiel w poprzedniej edycji konkursu w Mińsku, w tym roku Konkurs Piosenki Eurowizji Junior odbędzie się w Polsce - będzie to miało miejsce 24 listopada na Arena Gliwice. Konkurs Piosenki Eurowizji Junior 2019 organizują wspólnie Telewizja Polska i Europejska Unia Nadawców. Partnerem wydarzenia jest miasto Gliwice i województwo śląskie.