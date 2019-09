Jak tłumaczyli producenci gali, postanowiono skupić się na nagradzanych, a nie na prowadzących, stąd rezygnacja z osoby lub osób, które poprowadzą uroczystość.

Za najlepszy serial dramatyczny uznano „Grę o tron”, mimo, że ostatnia seria spotkała się z nie do końca dobrym przyjęciem ze strony widzów. Nagrodzono też „Czarnobyl”, który uznano za najlepszy miniserial.

Oto lista zwycięzców.

Najlepszy serial dramatyczny: "Gra o tron"

Najlepsza aktorka w serialu dramatycznym: Jodie Comer, "Obsesja Eve"

Najlepszy aktor w serialu dramatycznym: Billy Porter, "Pose"

Najlepszy aktor drugoplanowy w serialu dramatycznym: Peter Dinklage, "Gra o tron"

Najlepsza aktorka drugoplanowa w serialu dramatycznym: Julia Garner, "Ozark"

Najlepszy scenariusza za serial dramatyczny: "Sukcesja" za odcinek "Nobody Is Ever Missing"

Najlepszy serial komediowy: "Fleabag"

Najlepsza aktorka w serialu komediowym: Phoebe Waller-Bridge, "Fleabag"

Najlepszy aktor w serialu komediowym: Bill Hader, "Barry"

Najlepszy aktor drugoplanowy w serialu komediowym: Tony Shalhoub, "Wspaniała pani Maisel"

Najlepsza aktorka drugoplanowa w serialu komediowym: Alex Borstein, "Wspaniała pani Maisel"

Najlepszy scenariusz serialu komediowego: Phoebe Waller-Bridge, "Fleabag"

Najlepszy reżyser serialu komediowego: Harry Bradbeer, "Fleabag"

Najlepszy miniserial: "Czarnobyl"

Najlepszy film telewizyjny: "Black Mirror: Bandersnatch"

Najlepszy aktor w serialu limitowanym lub filmie TV: Jharrel Jerome, "Jak nas widzą"

Najlepsza aktorka w serialu limitowanym lub filmie TV: Michelle Williams, "Fosse/Verdon"

Najlepsza aktorka drugoplanowa w serialu limitowanym lub filmie TV: Patricia Arquette, "The Act"

Najlepszy aktor drugoplanowy w serialu limitowanym lub filmie TV: Ben Whishaw, "Skandal w angielskim stylu"

Najlepsza reżyseria za serialu limitowanym lub filmie TV: "Czarnobyl"

Najlepszy scenariusz serialu limitowanym lub filmie TV: "Czarnobyl"

Najlepsze program telewizyjny typu reality show: "RuPaul’s Drag Race"

Emmy 2019: Creative Arts Emmy

Najlepszy aktor gościnny w serialu komediowym: Luke Kirby, "Wspaniała pani Maisel"

Najlepsza aktorka gościnna w serialu komediowym: Jane Lynch, "Wspaniała pani Maisel"

Najlepszy aktor gościnny w serialu dramatycznym: Bradley Whitford, "Opowieść podręcznej"

Najlepsza aktorka gościnna w serialu dramatycznym: Cherry Jones, "Opowieść podręcznej"

Najlepsze zdjęcia w dokumencie - "Free Solo: ekstremalna wspinaczka"

Najlepszy montaż dźwięku w dokumencie - "Free Solo: ekstremalna wspinaczka"

Najlepszy montaż dźwięku w programie rozrywkowym - "Aretha! A Grammy Celebration for the Queen of Soul"

Najlepszy montaż w programie typu reality show - "Porady różowej brygady"

Najlepszy montaż w programie rozrywkowym - "Last Week Tonight With John Oliver"

Najlepszy dubbing - Seth MacFarlane ("Głowa rodziny")

Najlepszy serial animowany - "Simpsonowie"

Najlepsza reżyseria programu rozrywkowego - "Springsteen on Broadway"

Najlepsza reżyseria dokumentu - "Free Solo: ekstremalna wspinaczka"

Najlepsza reżyseria programu typu reality show - "Porady różowej brygady"

Najlepsze kostiumy w programie rozrywkowym lub reality show - "RuPaul’s Drag Race"

Najlepszy serial dokumentalny - "Nasza planeta"

Najlepszy film dokumentalny - "Leaving Neverland"

Najlepszy scenariusz programu dokumentalnego - "Anthony Bourdain, Anthony Bourdain: Parts Unknown"

Najlepsza piosenka - "Anti-Depressants Are So Not a Big Deal" z "Crazy Ex-Girlfriend"

Najlepsza muzyka - "Fosse/Verdon"

Najlepsza oryginalna ścieżka dźwiękowa - "Free Solo: ekstremalna wspinaczka"

Najlepszy narrator w dokumencie - David Attenborough ("Nasza planeta")

Najlepszy montaż w dokumencie - "Free Solo: ekstremalna wspinaczka"

Najlepszy krótkometrażowy program animowany - "Miłość, Śmierć i Roboty"