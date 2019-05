Tancerka, która dała się poznać publiczności dzięki udziałowi w programie "You Can Dance", zyskuje coraz większe zaufanie szefów stacji TVP, bowiem po jurorwanu w show "Dance, dance, dance", powierzyli jej kolejne zadanie.

Tym razem Ida będzie miała okazję sprawdzić się w roli prezenterki śniadaniowej audycji. W "Pytaniu na śniadanie" Nowakowska będzie występowała w duecie z Łukaszem Nowickim, a zadebiutuje na kanapie śniadaniówki już w piątek 17 maja.

Ida Nowakowska była uczestniczką 1. edycji programu "You Can Dance", w którym zajęła 9 miejsce. W 2016 roku powróciła na plan tej produkcji w roli jurorki. Wiosną tego roku tancerka przeszła do konkurencyjnej stacji i została jurorką w nowym tanecznym show TVP "Dance, dance, dance".

Czy Ida sprawdzi się w nowej roli?