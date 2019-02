Każdy pretekst do odwiedzenia Stanów Zjednoczonych jest dobry. Jednak współpraca z Instytutem Adama Mickiewicza i organizacja koncertu z udziałem orkiestry oraz syreny okrętowej Daru Młodzieży, brzmi jak wymarzony początek spotkania z Ameryką. To w końcu tutaj marzenia stają się rzeczywistością.

Pokonanie wymarzonej trasy kamperem zajęło L.U.C.’owi i Justynie trzy tygodnie. Swoją przygodę uwiecznili za pomocą dwóch telefonów po to, by podzielić się z widzami DDTVN swoim pomysłem na podróżnicze wyzwanie.

Ich relacja to nie tylko standardowe punkty wycieczek wszystkich zwiedzających, takie jak Most Golden Gate w San Francisco czy Hollywoodzka Aleja Gwiazd w Los Angeles. W cyklu swoich reportaży para spędzi czas z Marcinem Gortatem, pokaże Las Vegas z jego najbardziej wystrzałowej strony oraz zwiedzi najpiękniejsze parki narodowe (w tym także Dolinę Śmierci). Z racji swojego zamiłowania do cukru, Justyna i L.U.C. zaprezentują widzom Dzień Dobry TVN jak słodkie może być życie w USA – za sprawą testowanych po drodze wymyślnych słodyczy i deserów.

Potężne dawki podróżniczych inspiracji razem z kolejnymi odcinkami cyklu w każdą sobotę, począwszy od 23 lutego, na antenie Dzień Dobry TVN!