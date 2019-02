Zanim produkcja "Tańca z gwiazdami" zdradziła, jakie pary zobaczymy w nowym sezonie, plotkarskie media już ogłosiły pierwszy konflikt. U jego podłoża miał leżeć fakt, iż zarówno Agnieszka Radwańska, jak i Justyna Żyła chciały tańczyć ze Stefano Terazzino, który w poprzednich edycjach aż czterokrotnie doprowadzał swoje partnerki do zwycięstwa (Kingę Rusin, Agatę Kuleszę, Anetę Zając i Agnieszkę Sienkiewicz). Jeśli ten spór nie był tylko wymysłem tabloidów, teraz już wiemy, że wygrała go Radwańska, bowiem to ona będzie tańczyła w towarzystwie przystojnego Włocha. Justynie Żyle zaś przydzielono Tomasza Barańskiego, który ma na swoim koncie tylko jedną Kryształową Kulę, zdobytą w duecie z Eweliną Lisowską.

Oto wszystkie pary najnowszej edycji programu "Dancing with the stars. Taniec z gwiazdami":

Joanna Mazur i Jan Kliment

Tomek Barański i Justyna Żyła

Mariusz Węgłowski i Kasia Vu Manh

Macademian Girl i Rafał Maserak

Agnieszka Radwańska i Stefano Terrazzino

Natalia Głębocka i Gimper

Jakub Kucner i Lenka Kliment

Qczaj i Paulina Biernat

Anna Jagodzińska i Wojciech Jeschke

Walerija Żurawlewa i Czadoman

Dominika Tajner Wiśniewska i Michał Jeziorowski

Sebastian Stankiewicz i Janja Lesar

Który z duetów ma największe szanse na zwycięstwo?