Po finałowym występie Marcina Patrzałka zarówno publiczność w studio, jak i jury zgotowało mu owację na stojąco. 18-letni Polak na swojej akustycznej gitarze w mistrzowskim stylu wyczarował dźwięki flamenco. Jurorzy nie szczędzili mu słów zachwytu.

Wygrywając program Patrzałek zgarnął nagrodę w wysokości 100 tys. euro. Część wygranej chce przeznaczyć na naukę w prestiżowej muzycznej szkole w Bostonie

Marcin Patrzałek ma na swoim koncie także sukces w Polsce. W 2015 roku młodziutki instrumentalista wygrał 9. edycję programy "Must Be The Music" zostając tym samym najmłodszym laureatem w historii polskiej edycji tego show.