Jak słyszysz Gajos to myślisz "Czterej pancerni...", jak słyszysz Andrzej Kopiczyński to myślisz "Czterdziestolatek". No właśnie, umiesz przyporządkować nazwisko aktora do serialu z czasów PRL? Sprawdź się w naszym QUIZIE.

0/8 Anna Seniuk to mgr Magda Karwowska w serialu... Zmiennicy Czterdziestolatek Polskie drogi 0/8 Emil Karewicz to Hermann Brunner w serialu... Jak rozpętałem II wojnę światową Polskie drogi Stawka większa niż życie 0/8 Filip Łobodziński to Janusz Fąferski "Duduś" w serialu... Podróż za jeden uśmiech Stawiam na Tolka Banana Polskie drogi 0/8 Kazimierz Kaczor to kapral Leon Kuraś w serialu... Czterdziestolatek Polskie drogi Czterej pancerni i pies 0/8 Roman Wilhelmi to porucznik Olgierd Jarosz w serialu... Polskie drogi Czterej pancerni i pies Czarne chmury 0/8 Bogusz Bilewski to wiceharnaś Walenty "Waluś" Kwiczoł w serialu... Janosik Czarne chmury Polskie drogi 0/8 Karol Strasburger to Józef Toliboski w serialu... Czarne chmury Czterdziestolatek Noce i dnie 0/8 Zdzisław Tobiasz to major Wołczyk w serialu... 07 zgłoś się Czterej pancerni i pies Polskie drogi Twój wynik