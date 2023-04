Jowita Budnik w serialu "Bring Back Alice" wciela się w postać inspektor Marty Werner.

To co mi się spodobało to casting do tego serialu. Głównych bohaterów poznałam dopiero na planie i uważam, że to strzał w dziesiątkę. Są świetnie przygotowani, doskonale się z nimi współpracowało - przyznaje.

Dodaje, że siłą młodych aktorów, których spotkała na planie jest to, że to bardzo barwna grupa.

Ona sama jako młoda dziewczyna zagrała w serialu "W labiryncie". - To nie był początek, to był schyłek mojej przygody z dziecięcym aktorstwem. Przez 20 lat nic nie grałam, nie planowałam, że wrócę przed kamerę - wyznaje.

Wróciła a na swoim koncie ma tak wybitne role jak te w filmie "Plac Zbawiciela, czy "Papusza".

Co Jowita Budnik sądzi o młodej ekipie serialu "Bring Back Alice"?

Młodej ekipie serialu "Bring Back Alice" aktorka nie szczędzi komplementów.

Przy takim serialu, który ma się spodobać młodej widowni, jest to bardzo dobre, filmowe i serialowe - uważa Budnik.

Jeszcze nie raz o nich usłyszymy - stwierdza. Czy udzieliłaby im jakichś rad? Odpowiedź na to pytanie znajdziecie w naszym WIDEO.