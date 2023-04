Już dziś (3 kwietnia) wyemitowany zostanie finałowy odcinek serialu „Wotum nieufności” według powieści giganta polskiego kryminału Remigiusz Mroza.

Przed Seydą (Katarzyna Dąbrowska) i Hauerem (Antoni Pawlicki) decydująca debata. Hauer z żoną (Zofia Wichłacz) nie cofną się przed niczym, aby przechylić szalę zwycięstwa na swoją stronę. Obsesyjnie dążąca do zwycięstwa swojego męża Milena dociera do „haków” na Seydę i postanawia to wykorzystać, a sterowany przez nią Patryk posłusznie wykonuje zadanie.

- Polityka to wojna, a ona nigdy nie jest honorowa - broni zagrywki Patryk.

- Polityka to współpraca i sztuka osiągania kompromisów –zupełnie inne zdanie ma na ten temat Daria.

Finał serialu „Wotum nieufności” już dziś o godz. 21:10 w Polsacie.