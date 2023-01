W byłego podpułkownika FSB wcielił się David Tennant, a w roli Mariny Litwinienko zobaczymy Margaritę Levievę. Serial został stworzony we współpracy z osobami, które brały udział w śledztwie. Widzowie zobaczą ostatnie chwile byłego rosyjskiego agenta, ze szczególnym uwzględnieniem jego zeznań i walki o to, by świat usłyszał prawdę.

W pierwszym odcinku widzimy doskonały kunszt aktorski Davida Tennanta, który do złudzenia przypomina Aleksandra Litwinienkę, znanego z pamiętnych zdjęć na łożu śmierci. Nie zabrakło również emocjonujących momentów, które poruszą widzów. Do takich z pewnością należy oświadczenie odczytane mediom przez przyjaciela rodziny. Innym ważnym wątkiem jest postawa żony, która za wszelką cenę chciała spełnić wolę męża. Jego szczegółowe zeznania dały początek jednemu z najważniejszych śledztw XXI wieku.