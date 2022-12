Mając do wyboru dwie zupełnie różne ścieżki będzie musiała zdecydować, jak daleko sięga jej lojalność - na polu zawodowym oraz uczuciowym. Co więcej, Emily będzie musiała rozważyć, co to oznacza dla jej przyszłości we Francji nie ustając przy tym w doświadczaniu kolejnych zaskakujących i pełnych przygód zwrotów akcji jakich dostarcza życie w Paryżu.

Nagradzany twórca i showrunner Darren Star powraca z trzecim sezonem nominowanego do nagrody Emmy serialu Emily w Paryżu. W główną rolę Emily Cooper ponownie wcieli się producentka i aktorka Lily Collins. W serialu zobaczymy znane już z poprzednich sezonów gwiazdy, czyli Philippine Leroy-Beaulieu, Lucasa Bravo, Ashley Park, Camille Razat, Samuela Arnolda, Bruno Gouery'ego, Williama Abadie'ego i Luciena Laviscounta.