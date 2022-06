Policja wyławia z rzeki kurtkę Alicji Szywińskiej. Nie ma wątpliwości – dziewczyna utonęła. Na liście pojawia się nowy podejrzany. Elżbieta natychmiast rusza jego tropem. Tymczasem wśród rzeczy znalezionych podczas przeszukiwania dna rzeki policja znajduje coś jeszcze!

Tajemniczy informator kontaktuje się z Milą. Zdradza jej tożsamość NN – to Paweł Skrzyński. Mila ponosi konsekwencję swojej niesubordynacji. Mimo to podąża za tropem i dociera do kolejnych faktów z życia Skrzyńskiego. Przed laty wraz z partnerką Anną Pogorzelską prowadził Akademię Tańca, do której trafiała zagubiona młodzież… Niestety, o obojgu słuch zaginął.

Filip odkrywa, że tajemniczy informator kontaktuje się z Milą. Między kochankami dochodzi do kłótni. Każde z osobna podąża za nowymi śladami i dociera do osobliwego miejsca, HORPu – Holistycznego Ośrodka Rozwoju Personalnego.

Premierowy - 4. - odcinek "Nieobecnych 2" już od wtorku 31 maja tylko w Playerze.