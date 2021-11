Dyrekcja przedszkola w Pinneberg wysłała do rodziców list ostrzegawczy. Twierdzi, że serial jest "brutalny, gloryfikuje przemoc i jest szczególnie niepokojący dla dzieci". Serial, który jest dozwolony od lat 16, może wywołać problemy psychologiczne, a także koszmary i lęki. "Dlatego nasz pilny apel: nie pozwólcie swoim dzieciom oglądać tego serialu, nawet, jeśli przy tym jesteście".

Odgrywanie scen ze "Squid Game"

Według informacji stacji NDR, dzieci w szkołach w Lubece i Kilonii również odgrywały sceny ze "Squid Game".

Dziennik "Berliner Morgenpost" opisuje sytuację z jednej z berlińskich szkół podstawowych w dzielnicy Spandau, gdzie nauczycielka "przyłapała grupę trzecioklasistów na szkolnym podwórku na odtwarzaniu serialu. Gdy jedno z dzieci przegrało w grze, pozostałe rzuciły się na nie i wskoczyły mu na głowę. Chłopiec znosił to, bo była to część gry. Miał szczęście i wyszedł z tego tylko z siniakami".

- Natychmiast poinformowałam komitet rodzicielski i napisałam list z ostrzeżeniem - powiedziała gazecie dyrektorka szkoły. Omówiła tę kwestię z innymi dyrektorami szkół. - Problem ten występuje obecnie w bardzo wielu szkołach podstawowych w Berlinie - twierdzi. Jak podkreśla, odbyła również rozmowy z rodzicami dzieci, których dotyczyła sprawa. - Niektórzy nie mieli żadnych problemów z potwierdzeniem, że oglądają serial razem ze swymi dziećmi - podkreśliła pedagog.

Politycy i lekarze też przeciwko "Squid Game"

Serial Netflixa dotarł także na bawarskie podwórka szkolne. Według Bawarskiego Urzędu Kryminalnego w co najmniej trzech szkołach podstawowych i średnich pojawiły się "wizytówki" przypominające zaproszenia do gry z serialu - pisze na swym portalu tygodnik "Zeit".

Cytowany przez dziennik "Bild" minister edukacji Bawarii Michael Piazolo stwierdził: Z niepokojem obserwuję to, że niektórzy uczniowie odtwarzają na szkolnych podwórkach serial "Squid game". Na przemoc nie ma miejsca w naszych szkołach.

Lekarz z oddziału psychiatrii dzieci i młodzieży w Vorwerker Diakonie w Lubece Oliver Soyka powiedział portalowi NDR: Uważam, że oglądanie przez dzieci seriali takich jak "Squid Game" budzi uzasadnione wątpliwości. Ponieważ to, co widzą, przenika do ich wewnętrznego świata przeżyć. Dziecko odbiera wtedy przemoc w filmie jako prawdziwą przemoc. Dzieci mogą mieć koszmary lub rozwijać lęki.

Serial "Squid Game" jest obecnie bardzo popularny i "z pewnością nie można całkowicie zapobiec kontaktowi dzieci z takimi rzeczami. Jednak "rodzice mają obowiązek opieki, co oznacza, że muszą ustalić pewne zasady. Ale zbyt często tego nie robią. Tak jak zabraniamy naszym dzieciom picia alkoholu czy palenia papierosów, tak samo powinniśmy ustalić limity korzystania z mediów" - mówi Oliver Soyka.

O czym opowiada "Squid Game"?

W serialu "Squid Game" w dziewięciu odcinkach opowiedziana jest historia prawie 500 osób, z których każda jest mocno zadłużona. Rywalizują w pozornie niegroźnych grach dla dzieci, by wygrać miliony. Makabryczne zawody nie dają jednak drugiej szansy: ci, którzy nie przejdą do następnej rundy, zostają natychmiast zabici. Serial jest obecnie najchętniej oglądaną produkcją Netflixa na świecie.

Dyskusje na temat serialu toczyły się już w kilku krajach, w tym w Polsce. Krytycy obawiają się, że serial serialu może zachęcać dzieci do przemocy wobec rówieśników.