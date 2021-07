Wygląda na to, że powrót Kacpra Kuszewskiego do serialu to tylko pogłoski.

Sam aktor odniósł się do tych doniesień.

Wykluczył to podczas rozmowy z "Super Expressem". Potwierdził, że na stałe zakończył współpracę z "M jak miłość", a co za tym idzie, nie zobaczymy go już w żadnym z nowych odcinków.

To całkowicie wymyślona informacja. Moją współpracę z "M jak miłość" definitywnie zakończyłem i nie planuję powrotu do tego serialu - powiedział.

Od września grać będę jedną z głównych ról w nowym serialu telewizji Polsat "Tatuśkowie" - zdradził.