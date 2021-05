Z drugiej strony ciągle jeszcze wierzy w to, że Paweł tym razem jej nie okłamuje i naprawdę jest niewinny, a cała sytuacja została wymyślona przez kogoś tylko po to, by mu zaszkodzić. Anka nie potrafi bezczynnie patrzeć na to, jak plotki niszczą ich rodzinę. Strzelecka chce poznać prawdę. Ponownie jedzie na uczelnię, by porozmawiać ze studentką, której zdjęcia dostał Paweł. Kinga (Żaneta Homa) nie chcę z nią rozmawiać, Anka nie daje jednak za wygraną...

Czy pani wysłała mojemu mężowi roznegliżowane zdjęcia? - zapyta Anka studentkę.

Co? Ja? – odpowie zaskoczona pytaniem Kinga.

Ktoś wysyłał z anonimowego konta do naszej kancelarii - powie Anka.

Ja nic nie wysyłałam - stwierdzi studentka.

Niech mi pani powie szczerze, błagam panią. Czy coś między wami było, jakiś romans? To jest bardzo ważne dla mnie, dla mojej rodziny - prosi ją Anka.

Niech mnie pani zostawi - odpowie kobieta.

Proszę pani, czy mój mąż panią molestował, namawiał, zmuszał do czegoś? Niech mi pani powie, bo to nam rujnuje życie! - wykrzyczy w jej stron żona Pawła.

Niech mi pani da spokój! Jest komisja i ona to wszystko wyjaśni – powie zdenerwowana studentka.

A może ktoś panią manipulował? – będzie dociekała Anka.

(...)

To jest wszystko prawda! - wykrzyczy Kinga i odejdzie.

Czy Paweł jednak okłamywał Ankę? A może właśnie ktoś manipuluje studentką?

