Anka (Magdalena Stużyńska) spotyka się w sądzie z klientem (Kamil Sosin). On jednak nie przychodzi sam. Zdziwiona Strzelecka wita się z wszystkimi i informuje klienta, w jakiej sali odbędzie się rozprawa. Nagle nieznany jej mężczyzna prosi ją o zwrot pełnomocnictwa. To on będzie od tej pory reprezentował Murawca i Wiśniewskiego.

Ustaliliśmy, że dzisiaj składamy wnioski dowodowe – Strzelecka jest zaskoczona tą nagłą zmianą.

My już się wszystkim zajmiemy – odpowiada jej prawnik, który ma przejąć sprawę.

A co z naszą umową? No przecież jeszcze wczoraj to ustalaliśmy – pyta Anka.

To nie my uchybiliśmy warunkom umowy – odpowiada Wiśniewski.

Nasza kancelaria wykonała prawie całą pracę - stwierdza Anka.

To może nas pani pozwać – odpowiada Ance prawnik.

Jak z tą sytuacją poradzą sobie Anka i Paweł? Czy plotki zniszczą ich karierę?

Nowy odcinek 17. sezonu "Przyjaciółek" już w czwartek - 29 kwietnia o godz. 21.05 w Telewizji Polsat.