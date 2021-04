Anka (Magdalena Stużyńska) i Paweł (Bartek Kasprzykowki) dowiadują się od Julki (Nicole Bogdanowicz), że Staś (Antoni Borowski) nie wrócił do domu na noc, a następnego dnia nie było go w szkole. Strzeleccy nie wiedzą, co się z nim dzieje i zaczynają go szukać.

Znajdują syna w nocnym klubie… Paweł jest na niego wściekły! Inga (Małgorzata Socha) postanawia zachować się dojrzale i chce zerwać z Sajmonem (Jakub Sasak). Zdaje sobie sprawę z ogromnych różnic, które ich dzielą. Reklama Natomiast Dorotka (Agnieszka Sienkiewicz) aktywnie prowadzi profil w mediach społecznościowych jako "Doris the queen". Nowa pasja kompletnie ją pochłania, nie zauważa świata wokół siebie. Patrycja (Joanna Liszowska) straciła zaufanie do Artura (Paweł Małaszyński), tłumaczy Mikołajowi, że są na świecie osoby, na których nie można polegać. Nie chce, by jej syn rozczarował się tak samo, jak ona. Artur jednak się nie poddaje, nie chce stracić Patrycji. Grzesiu (Jan Pieńkowski) ma dosyć tego, że Krzyś (Aleksander Sułek) zajmuje całą uwagę Zuzy (Anita Sokołowska) - coraz częściej obraża brata i jest agresywny. Zuza jest wykończona sytuacją z dziećmi, w końcu puszczają jej nerwy... Nowy odcinek 17. sezonu "Przyjaciółek" już w czwartek, 29 kwietna, o godz. 21:05 w Telewizji Polsat.