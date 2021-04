Ojciec ma romans na uczelni, tak? – pyta wprost Julka.

Skąd Ci to przyszło do głowy? – Anka jest zaskoczona.

Nie przyszło do głowy. Ja to wiem i Ty też to wiesz! Cała akademia huczy od plotek – odpowiada zdenerwowana córka - Od plotek... Sama to powiedziałaś. Plotki nie biorą się znikąd. Ojciec Cię znowu zdradza! A Ty znowu udajesz, że nic nie widzisz! - wykrzyczy jej Julka.

Ale dlaczego Ty wierzysz w to, co mówią obcy ludzie? – pyta Anka.

Ty wolisz słuchać ojca, tak?! Ile razy on Cię okłamał? Ile razy Cię zdradził?! Jak raz Cię zdradził, to będzie to robił zawsze - będzie kontynuować Julka.

Ojciec się zmienił... - będzie próbowała przekonać ją Anka.

Czy Anka słusznie broni męża? A może to przypuszczenia Julki okażą się prawdziwe?

Patrycja (Joanna Liszowska) zaczyna rozumieć, jak poważne skutki mogą mieć, pozornie niewinne i coraz częstsze, chwile celebrowania życia z Arturem (Paweł Małaszyński). Postanawia z nim poważnie porozmawiać. Inga (Małgorzata Socha) coraz więcej uwagi poświęca swojemu wyglądowi i zaczyna rozglądać się za zabiegami odmładzającymi. Dorotka (Agnieszka Sienkiewicz) zaprasza wszystkie przyjaciółki na golfa! Co wydarzy się na polu golfowym, gdy dołączą do nich niespodziewanie Andrzej (Adam Adamonis) i Robert (Krzysztof Wieszczek)?

Nowy odcinek 17. sezonu "Przyjaciółek" już w czwartek, 1 kwietnia o godz. 21:05 w Telewizji Polsat!