Burzę wywołał post Giny Carano na TikToku, w którym porównała różnice w poglądach politycznych w Stanach Zjednoczonych do prześladowania Żydów i Holokaustu.

Reklama

"Żydzi byli bici nie przez nazistowskich żołnierzy, ale przez swoich sąsiadów... nawet przez dzieci. Ponieważ historia jest redagowana, większość ludzi dzisiaj nie zdaje sobie sprawy z tego, że aby dojść do punktu, w którym nazistowscy żołnierze mogli wyłapywać bez większych problemów tysiące Żydów, najpierw rząd musiał sprawić, by ich sąsiedzi zaczęli ich nienawidzić tylko dlatego, że są Żydami. Czym to się różni od nienawidzenia kogoś za jego poglądy polityczne? - napisała Cerano.

Jak w komunikacie przekazał Lucasfilm, Carano nie wróci w trzecim sezonie do serialu "The Mandalorian", gdzie grała Carę Dune.

"Gina Carano nie jest obecnie zatrudniona w Lucasfilm i nie ma planów, aby była w przyszłości. Niemniej jednak jej posty w mediach społecznościowych oczerniające ludzi na podstawie ich tożsamości kulturowej i religijnej są odrażające i niedopuszczalne” – czytamy w oświadczeniu wytwórni.