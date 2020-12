Serial "Reagan & Gorbachev" wyprodukuje Paramount Television Studios – poinformował portal Deadline. Będzie to ekranizacja książki uczestnika tych wydarzeń, dyplomaty Kena Adelmana - "Reagan at Reykjavik: Forty-Eight Hours That Ended the Cold War" (Reagan w Reykjaviku: 48 godzin, które zakończyły zimną wojnę). Reżyserem miniserialu jest Amerykanin James Foley.

Dwudniowe spotkanie prezydenta USA Reagana i sekretarza generalnego KPZR (Komunistycznej Partii Związku Radzieckiego) Gorbaczowa w październiku 1986 r. stało się początkiem końca zimnej wojny. Rok później podpisano traktat INF – o likwidacji pocisków średniego i pośredniego zasięgu.