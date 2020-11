Główna bohaterka, 40-letnia Julia (Magdalena Różczka) po skończonych studiach prawniczych w Warszawie wróciła w rodzinne strony, gdzie związała się z miejscowym lekarzem, chirurgiem ginekologiem – Andrzejem Żurawskim (Cezary Pazura). Poświęciła się rodzinie, odkładając na bok swoje ambicje i stworzyła dom, o jakim zawsze marzyła. Jako żona i matka dwóch córek żyje w cieniu męża, aż do czasu, gdy odkrywa tajemnicę, która zburzy jej cały dotychczasowy świat.

Julia jako żona, matka i prawniczka musi odłożyć na bok uczucia i stanąć w obronie swojej rodziny. Wraca do pracy jako adwokat, walcząc o dobre imię męża oraz podejmując się nowych spraw związanych z prawem medycznym. Robi to dla dzieci, ale przede wszystkim dla siebie. Dzięki nowym obowiązkom Julia odkrywa w sobie ogień i pasję, o której dawno zapomniała. Bohaterka zmienia się w walczącą o siebie i swoich klientów prawniczkę, której głód wyzwań daje jej niespożytą siłę i skuteczność.

„Tajemnica zawodowa” to serial, w którym elementy prawnicze łączą się z medycznymi. Widzowie będą mieli okazję obserwować wydarzenia rozgrywające się zarówno na sali sądowej, jak i operacyjnej. Przypadki medyczne inspirowane autentycznymi wydarzeniami pozwolą zagłębić się w poruszające ludzkie historie, a także poznać zawód lekarza z różnych perspektyw. To także opowieść o poszukiwaniu swojego miejsca w życiu, zmuszającego nas do ciągłej „podróży” i zmian. O oswajaniu problemów, które wydają się nie do przejścia.

Żyjemy w czasach silnych kobiet. Magdalena Różczka jest wymarzoną aktorką do tej roli. Historia Julii to trzymająca w napięciu opowieść jak stanąć na nogi po „trzęsieniu ziemi", ocalić siebie a jednocześnie dawać nadzieję innym - mówi Dorota Kośmicka-Gacke - Jake Vision DGA- Studio.

Obok Magdaleny Różczki na ekranie pojawią się także Cezary Pazura (Andrzej), Piotr Stramowski (Miller), Anna Dereszowska (Kinga), Piotr Machalica (Wiktor), Tamara Arciuch (Monika), Justyna Zielska (Paula) i Antonina Litwiniak (Lenka).

Producentami wykonawczymi serialu „Tajemnica zawodowa” jest Dorota Kośmicka-Gacke - Jake Vision DGA- Studio („Druga szansa”, „Motyw”, „Diagnoza”) i Jan Kępiński („Milionerzy”, „Agent – Gwiazdy”). Projekt powstaje na zlecenie TVN. Za scenariusz odpowiadają Ewa Popiołek, Marek Kreutz i Dorota Jankojć. Serial oparty jest na autorskim pomyśle stacji. Za kamerą stanął wielokrotnie nagradzany Marek Lechki („Pakt”, „Bez tajemnic”). Operatorem zdjęć jest Paweł Flis („W głębi lasu”, „Demon”). Funkcję kierownika produkcji pełni Robert Feluch, a reżysera castingu Piotr Bartuszek. Autorem scenografii jest Marcelina Początek, charakteryzacji Kinga Krulikowska, a kostiumów Dorota Williams. Montażem zajmują się Piotr Wójcik i Bartłomiej Piasek.