Dla osoby, która wcieli się w tę rolę, będzie to nie lada wyzwanie. Grany przez Dariusza Gnatowskiego Boczek stał się legendarną postacią.

Zmierzenie się z taką rolą, będzie trudnym zadaniem aktorskim. Gnatowski w rolę Boczka wcielał się od początku, czyli od 1999 roku.

Jak podaje se.pl aż trzech aktorów jest przewidywanych do tej roli.

Pierwszym z nich jest Witold Wieliński – doskonale znany w stacji i ceniony za swój profesjonalizm. Zagrał w takich hitach jak „Echo serca”, „Ślad” czy „Pierwsza miłość”. Co więcej – jest łudząco podobny do Gnatowskiego. Podobnie jak Cezary Żak, czyli serialowy Karol Krawczyk z „Miodowych lat” czy Wójt z „Rancza”. Jego przewagą jest ogromna rozpoznawalność oraz fakt, że kiedyś zagrał już w „Kiepskich” epizod. Co istotne – aktor żalił się, że przez ostatnie obostrzenia jest bez pracy.

Wśród kandydatów są też Michał Piela, Popek oraz Mariusz Pudzianowski.