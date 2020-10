Reklama

W finale 4. serii Adam rozstał się ze swoją dużo od siebie młodszą żoną, Sarą. Teraz jest sam, ale coraz większą jego uwagę przykuwa właścicielka wynajmowanego przez niego mieszkania – Magda. Kobieta uwikłana jest jednak w romans z żonatym mężczyzną i - choć Adamowi trudno w to uwierzyć – taki stan rzeczy bardzo jej odpowiada…

Agnieszka już w poprzednim sezonie rzuciła pracę, marząc o własnym wydawnictwie. Jej pełne entuzjazmu przygotowania zwieńczy sukces: znajdzie nową, młodą pisarkę Różę z ogromnym potencjałem. Kornatowska znów będzie świętować sukces w ramionach Michała, swojego partnera (nie tylko) biznesowego. Czyżby „jednorazowy numerek” przeradzał się w coś więcej? Rozwijająca się relacja nie umknie uwadze Krzysztofa, który stanie w szranki o serce byłej żony. I mimo że rywalizować o nią będą zarówno Krzysztof, jak i Robert, Agnieszka postawi na siebie i swoją firmę!

Nowa rzeczywistość czeka na Krzysztofa. W takiej sytuacji jeszcze nie był nigdy - bez pracy, bez mieszkania i z marnym pomysłem na życie. Przyparty do muru zacznie wciskać podejrzane ubezpieczenia starszym osobom. Na szczęście z pomocą przyjdzie mu Piotrek, który jako szofer luksusowej limuzyny, pozna go ze swoją bogatą klientką – Agatą. Nie spodoba się to zazdrosnemu, a przy tym bardzo narwanemu mężowi kobiety, Marianowi…

Nowy sezon to także czas sukcesów i trudnych decyzji w życiu Izy. Po wielu latach w końcu otrzyma wymarzony awans w pracy. Szybko jednak odczuje jego skutki – dostanie polecenie zwolnienia części swoich pracowników, w tym niepełnosprawnej przyjaciółki Ulki. Jak postąpi? I jak nowa twarz – bezwzględnej bizneswoman spodoba się Piotrkowi?

W obsadzie znaleźli się ponownie Paweł Wilczak, Sonia Bohosiewicz, Wojciech Mecwaldowski, Magdalena Popławska, Marcin Perchuć, Anna Czartoryska-Niemczycka, Magdalena Walach, Mateusz Damięcki, Roman Frankl, Marta Chodorowska, Anna Nehrebecka, a także młode pokolenie aktorów – Maciej Marcin Tomaszewski, Łukasz Gawroński, Oliwia Ogorzelska, Aniela Płudowska i Olga Rayska.

Dodatkowo zobaczymy całą plejadę nowych gwiazd. Do obsady dołączą między innymi: Edyta Olszówka (Agata), Paweł Małaszyński (Dominik), Anna Smołowik (Ulka), Karolina Kominek (Joanna), Dariusz Biskupski (Marian), Katarzyna Pakosińska (Renata) i Paulina Szostak (Róża). A w rolę Oksany - ulubionej ukraińskiej opiekunki do dzieci, obecnie asystentki Agnieszki, wcieli się znana z pierwszych trzech sezonów Elena Leszczyńska.