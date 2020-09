W dniu, w którym ETA ogłosiło zawieszenie broni, Bittori odwiedza cmentarz, na którym pochowany jest jej zamordowany przez terrorystów mąż Txato. Kobieta zwierza mu się, że postanowiła wrócić do rodzinnej wioski, w której razem mieszkali, aby spróbować ułożyć sobie życie na nowo. Czy będzie jednak w stanie funkcjonować obok tych, którzy ją prześladowali zarówno przed, jak i po ataku, wywracając jej życie do góry nogami? Czy kiedykolwiek będzie w stanie dowiedzieć się, kim był zamaskowany napastnik, który tego deszczowego dnia zabił jej męża? Obecność Bittori w wiosce powoduje zamęt, rozwściecza też jej sąsiadkę Miren, niegdyś bliską przyjaciółkę i matkę Joxe Mari’ego, osadzonego w więzieniu terrorysty i prawdopodobnego zabójcy Txato.

Co zaszło między tymi dwiema kobietami? Co zatruło życie ich dzieci i mężów, którzy byli w przeszłości ze sobą tak blisko? Przepaść, która ich dzieli oraz głęboko zakorzenione przekonania sprawiają, że wymazanie wszystkiego z pamięci staje się wręcz niemożliwe. Ale czy będą w stanie sobie wybaczyć, żyjąc w społeczności podzielonej przez fanatyzm polityczny?

Twórcą i scenarzystą serialu Patria jest Aitor Gabilondo, za reżyserię odpowiadają: laureat nagrody Goya Félix Viscarret oraz Óscar Pedraza. Produkcja powstała na podstawie bestsellerowej powieści pt. "Patria" autorstwa Fernando Aramburu. Producentami wykonawczymi z ramienia HBO Europe są Miguel Salvat, Steve Matthews i Antony Root. Serial został wyprodukowany przez spółkę Alea Media dla HBO Europe przy współudziale HBO Latin America.

Premiera serialu "Patria" zaplanowana została na 27 września w HBO3 i HBO GO. Tego dnia w serwisie HBO GO udostępnione zostaną dwa pierwsze odcinki, a na antenie HBO3 ich emisja zaplanowana została kolejno na godzinę 21:00 i 22:00. Kolejne odcinki będą mieć swoją premierę co tydzień, w niedziele.

Serial będzie mieć swoją premierę tego samego dnia w 21 krajach europejskich, w których dostępne jest HBO, w tym w Polsce. Produkcja dostępna będzie również w Stanach Zjednoczonych oraz ponad 40 krajach Ameryki Łacińskiej.