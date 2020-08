Sasza Załuska wraca do Polski z Wielkiej Brytanii, gdzie przez siedem lat studiowała i doskonaliła się w zawodzie profilerki. Niemal natychmiast otrzymuje swoje pierwsze zadanie. Niechętnie opuszcza córkę i wyrusza do Łodzi, gdzie policja bezskutecznie poszukuje osoby odpowiedzialnej za serię podpaleń i wybuchów. Czy dzięki pomocy Załuskiej uda się ująć sprawcę i zakończyć śledztwo?

Nasza nowa bohaterka „Nazywa się Załuska. Sasza Załuska…” i jest zdecydowanie dziewczyną Bondy. To wnikliwa obserwatorka otoczenia, bohaterka inteligentna i intrygująca. Jej życiowe umiejętności i zawodowe przygotowanie pozwalają dostrzegać dookoła siebie dużo więcej niż potrafią inni, samej będąc niezauważoną. Niemal natychmiast staje się oczywiste, że ukrywa jakąś tajemnicę. Odkrywanie prawdy o niej będzie dla widzów równie interesujące, jak sama zagadka łódzkich pożarów. - mówi Dorota Chamczyk, producentka.

"Żywioły Saszy – Ogień" to najnowsza produkcja Player Original, której scenariusz powstał na podstawie bestsellerowej powieści „Lampiony” autorstwa Katarzyny Bondy. Na przestrzeni siedmiu odcinków widzowie podążać będą za zagadką kryminalną, w której centrum znajdzie się główna bohaterka – Sasza Załuska. Przydzielona do grupy policjantów spróbuje zapobiec serii podpaleń łódzkich kamienic oraz uporać się z własną, niełatwą przeszłością. Śledztwo okaże się wyjątkowo skomplikowane. Na drodze do rozwiązania sprawy stanie nie tylko brak jednoznacznych dowodów i tropów, ale też wątpliwości przełożonych i współpracowników co do umiejętności profilerki. W każdym kolejnym odcinku pojawi się nowy ślad prowadzący do rozwiązania sprawy.

Popularność takich produkcji jak „Chyłka” czy „Szadź” jest dowodem na to, że widzowie szukają lokalnego kontentu, na podstawie swoich ulubionych powieści kryminalnych. Dzięki pracy scenarzystów-adaptatorów mają możliwość, by zobaczyć je na ekranie. Stąd decyzja, by bohaterką najnowszej produkcja Player Original była właśnie Sasza Załuska – postać znana z bestsellerów Katarzyny Bondy. To kolejny krok w konsekwentnym budowaniu naszej własnej biblioteki. Nowy serial zaprezentujemy użytkownikom serwisu jeszcze w tym roku. - komentuje Maciej Gozdowski, dyrektor zarządzający Playera.

W obsadzie produkcji znaleźli się Magdalena Boczarska, Mirosław Haniszewski, Marcin Czarnik, Ryszard Cyrwus, Arkadiusz Jakubik, Andrzej Konopka, Jerzy Trela, Aleksandra Konieczna, Krzysztof Dracz, Piotr Srebrowski, Erika Karkuszewska, Mikołaj Woubishet.

Reżyserem produkcji jest Kristoffer Rus. Autorami scenariusza na podstawie powieści Katarzyny Bondy są Dana Łukasińska i Michał Wawrzecki we współpracy z Darią Rogozińską i Dorotą Chamczyk. Autorka zdjęć to Karina Kleszczewska. Za scenografię odpowiada Aleksandra Kierzkowska, a za kostiumy Barbara Łagowska. Kierownikiem produkcji jest Jan Kaczmarski. Producentem wykonawczym - firma Bongo Media reprezentowana przez Mikołaja Wita oraz Dariusza Goczała. Producentką z ramienia TVN jest Dorota Chamczyk. Zdjęcia do serialu powstają w Łodzi.