Kiedy po raz pierwszy przyniesiono mi ten projekt, pomyślałem sobie: Wiesz, że National Geographic nie robi produkcji fikcyjnych, prawda? Ale potem pomyślałem o tym, że to niesamowita książka, TEJ autorki, i że jest okazja, aby być pierwszym – wspomina twórca miniserialu „Drwale” National Geographic, Elwood Reid.

"Drwale” to pierwsza zrealizowana z takim rozmachem, wysokobudżetowa produkcja National Geographic o charakterze fikcji historycznej. Poprzedni serial fabularny, „Strefa skażenia” (oryg. „The Hot Zone”) był najchętniej oglądaną premierą na kanale w 2019 r. Tym razem na małych ekranach zobaczymy m.in. nominowanego do Złotego Globu za rolę w serialu Fargo Davida Thewlisa (Claude Trepagny) oraz laureatkę Oscara Marcię Gay Harden (Mathilde Geffard). Ośmioodcinkowy miniserial „Drwale” to przejmująca produkcja stworzona w oparciu o hitową powieść Annie Proulx – wyróżnionej Nagrodą Pulitzera autorki „Kronik portowych” oraz „Tajemnicy Brokeback Mountain”.

Tutaj możesz być kimkolwiek zechcesz - obiecuje Rene Sel (Christian Cooke), młody człowiek, który razem z całą grupą przesiedleńców przybywa do osady Wobik w Nowej Francji pod koniec XVII wieku. To tu, w niewielkiej osadzie na terenie dzisiejszej prowincji Quebec w Kanadzie, rozgrywa się akcja serialu National Geographic. W czasach, gdy Kościół katolicki posyła za ocean jezuickich kapłanów, by nawrócili rdzenną ludność, Francja sprowadza swoich poddanych do zasiedlenia nowej kolonii. Ta odmienna grupa przybyszów z Europy wchodzi w otwarty konflikt nie tylko z naturą, wycinając w pień nienaruszone dotąd kanadyjskie puszcze, ale i z rdzenną ludnością. Nieustający chór rąbanych drzew przerywa krzyk przerażonych osadników, którzy dowiadują się o kolejnych ofiarach tajemniczych masakr. Jest wielu podejrzanych o te brutalne egzekucje. Zarówno Anglicy, Kompania Zatoki Hudson jak i plemię Irokezów, zwanych również Mohawkami, najchętniej wypędziliby Francuzów z tego terytorium. Podczas, gdy upadają kolejne drzewa, a kolonia rozwija się z dnia na dzień, na kartach historii Nowego Świata zapisuje się coraz więcej tragicznych zdarzeń i krwawych rozrachunków.

Dziewicze tereny XVII-wiecznej Kanady stanowią nie tylko tło, ale i punkt wyjścia dla wszystkich wydarzeń w serialu. To dojmująca opowieść o sile przetrwania, ambicji odkrywania nowego lądu, obietnicach bogactwa, ale i naturalnych relacjach człowieka z przyrodą - do której można się dostosować, lub chcieć ją zdominować.

Drwale to historia pierwotnego instynktu przetrwania i dążenia do zbudowania cywilizacji w miejscu niekończącego się lasu - tłumaczy Elwood Reid. - Osadnicy, którzy przybyli szukać fortuny w rozległym i bezlitosnym Nowym Świecie - chłopi pozbawieni majątku, dzieci ulicy, bezlitośni kupcy i młode kobiety gotowe poświęcić swoje panieństwo za ziemię i bogactwo - spotykają się z brutalnym obrazem rzeczywistości świata ze swoich marzeń, gdy próbują stworzyć tu miejsce dla siebie. Znajdują się w lesie, ciemnym i nieczułym miejscu, dawno zasiedlonym przez rdzenną ludność, która z pogardą patrzy na przybyszów. Każdy dzień dostarcza kolejnych dowodów na to, że międzykulturowy sojusz jest niezbędny do przetrwania – dodaje producent.

Premierę serii zaplanowano łącznie w 172 krajach i w 43 językach. W obsadzie, obok wymienionych już gwiazd ekranu, zobaczymy też, m.in. Aneurin Barnard („Skłodowska”), Jamesa Bloora („Dunkierka”), Christiana Cooke’a („Love, Rosie”), Zahna McClarnona („Westworld”) czy Tallulah Haddon („Czarne lustro: Bandersnatch”).

Twórca serialu Elwood Reid („The Bridge: Na granicy”) objął również obowiązki showrunnera i producenta wykonawczego. Parokrotnie nominowany do Oscara Scott Rudin („Wyspa psów”, „Grand Budapest Hotel”, „To nie jest kraj dla starych ludzi”) razem z m.in. Annie Proulx również są producentami wykonawczymi.

Annie Proulx jest autorką ośmiu książek, w tym uhonorowanej Pulitzerem powieści „Kroniki portowe” oraz opowiadania „Tajemnica Brokeback Mountain”, którego adaptacja filmowa została wyróżniona Oscarem w paru kategoriach. Wśród literackich nagród, jakie zgromadziła na koncie znajduje się m.in. National Book Award, Irish Times International Fiction Prize oraz wyróżnienie PEN / Faulkner.

Premiera pierwszych dwóch odcinków serii „Drwale” zaplanowana jest na 2 sierpnia, o godz. 22.00 i 23.00 w National Geographic. Stacja emitować będzie premierowe odcinki co niedzielę o tej samej porze.