Gwiazda pojawiła się już w miniserialu, ale to będzie jej pierwsza poważna rola. Zagra w produkcji "The Other Typist" na podstawie powieści Suzanne Rindell. Jest też producentką wykonawczą serialu. Akcja osadzona jest w Nowym Jorku w czasach prohibicji. "The Other Typist" to produkcja platformy Hulu.

