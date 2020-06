TVN zdecydował się na wielki powrót do tych samych bohaterów, ale w zupełnie nowym momencie ich życia. „Usta usta” w przełomowy sposób opowiadają o życiowych dylematach trzech par. Serial zadebiutował na antenie TVN 10 lat temu i doczekał się 3 sezonów. Poszukiwania idealnej połówki, miłość, zdrada, ucieczka od rutyny – to pełna uroku historia o uniwersalnych wartościach i ponadczasowej przyjaźni. Produkcja nigdy nie odbiegała od rzeczywistości, podejmując często kontrowersyjne tematy.

Reklama

Serial „Usta usta” wraca z całą bezczelnością, do której nas przyzwyczaił. Adam, Iza, Piotrek, Agnieszka i Krzysztof są dzisiaj starsi, choć niekoniecznie mądrzejsi. Zostawiliśmy ich na rozdrożach: Adama opłakującego zmarłą małżonkę, a oba małżeństwa w stanie daleko posuniętego rozpadu. Dziś, mimo upływu lat, każdy z bohaterów jest nadal na zakręcie. Znowu życie całej piątki (a raczej piątki plus, bo wolne miejsce obok Adama szybko się zapełni) pustoszą miłosne perturbacje i problemy egzystencjalne dodatkowo wzmocnione przez zawirowania z dorastającymi dziećmi. W nowej serii odnajdziemy znak firmowy serialu: opowiadanie o najtrudniejszych sprawach, bez tematów tabu w lekkiej, słodko-gorzkiej konwencji. Będzie ostro, ale nie boimy się skandalu, bo lubimy prowokować do myślenia. - mówi Wojciech Bockenheim, producent serialu "Usta usta"

Po latach pracy w Stanach Zjednoczonych Adam (Paweł Wilczak) powraca do Warszawy, aby poinformować przyjaciół, że czternaście lat po śmierci swojej ukochanej żony Julii, planuje ślub ze znacznie młodszą od siebie Sarą. Nie wszyscy będą jednak tak podekscytowani jak on…

Głównych bohaterów, mimo wielu różnic, łączy prawdziwa przyjaźń. Choć życie każdego poszło w innym kierunku, są zgraną paczką, rozumieją się w pół słowa, potrafią razem śmiać się i wspierać kiedy trzeba. Iza (Sonia Bohosiewicz) i Piotrek (Wojciech Mecwaldowski), pomimo że mają za sobą wiele wzlotów i upadków, wciąż są razem. Z kolei Agnieszka (Magdalena Popławska) i Krzysztof (Marcin Perchuć) nawet po rozwodzie pozostają w bliskich stosunkach.

Poza główną obsadą nie zabraknie też nowych nazwisk! Na ekranie pojawią się m.in. Wiktoria Filus, Magdalena Walach, Roman Frankl, Cezary Kosiński, Zygmunt Malanowicz, Paweł Koślik, Maciej Tomaszewski, Łukasz Gawroński, Olga Rayska, Aniela Płudowska i Oliwia Ogorzelska.

Projekt od początku rozwijany jest przez Zespół Produkcji Fabularnej, który nadzoruje Marta Grela-Gorostiza. Scenarzystką serialu jest Katarzyna Krzysztopik, reżyserem Bartosz Ignaciuk, a autorem zdjęć Paweł Figurski. Za scenografię odpowiada Maciej Fajst, za kostiumy Katarzyna Baran, za charakteryzację Mirela Zawiszewska. Muzykę komponuje Marcin Macuk. Kierownikiem produkcji serialu „Usta usta” jest Przemysław Malec, a producentami Wojciech Bockenheim i Oriana Kujawska.

Zdjęcia do produkcji rozpoczęły się pod koniec maja i realizowane są w Warszawie i okolicach. 6 odcinków IV serii trafi na ekrany TVN już jesienią.

Dodatkowo już teraz widzowie mogą przypomnieć sobie wszystkie trzy sezony kultowej produkcji w Playerze. Z kolei od 29 czerwca serial „Usta usta” będzie emitowany od pierwszego odcinka także w Siódemce od poniedziałku do czwartku o godz. 18:00.