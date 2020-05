"To wiem na pewno" (I Know This Much Is True) to rodzinna saga przedstawiającą dwie równoległe historie życia braci bliźniaków naznaczone zdradą, poświęceniem i wybaczeniem. Losy Dominicka i Thomasa śledzimy na różnych etapach ich życia. Poznajemy ich w czasach dla nich współczesnych, na początku lat 90. XX wieku, kiedy obaj bracia osiągają wiek średni, ale wracamy też do przeszłości w scenach pokazujących młodość i dzieciństwo.

Serial oparty jest na wielokrotnie nagradzanej powieści o tym samym tytule, której autorem jest Wally Lamb. Tytuł ten znalazł się na liście bestsellerów dziennika New York Times.

Reżyserem i scenarzystą serialu "To wiem na pewno" jest Derek Cianfrance (Blue Valentine, Drugie oblicze). W podwójnej głównej roli w produkcji zobaczymy Marka Ruffalo (zdobywcę nagrody Emmy za dramat HBO Odruch serca), który pełnił także obowiązki producenta wykonawczego. W pozostałych rolach występują: Melissa Leo (film HBO Do końca), Rosie O’Donnell (serial The Fosters), Archie Panjabi (serial HBO Ucieczka), Imogen Poots (Nauka spadania), John Procaccino (Rok przemocy), Rob Huebel (Baywatch. Słoneczny patrol), Philip Ettinger (Siła perswazji), Aisling Franciosi (serial Klika), Michael Greyeyes (serial HBO Detektyw), Guillermo Diaz (serial Trawka), Marcello Fonte (Dogman), Bruce Greenwood (Pieśń słonia), Brian Goodman (Złap mnie jeśli potrafisz), Juliette Lewis (serial HBO Kemping) i Kathryn Hahn (serial HBO Pani Fletcher).

Obowiązki producentów wykonawczych serialu pełnią Derek Cianfrance, Ben Browning i Glen Basner ze strony FilmNation Entertainment, Mark Ruffalo, który reprezentuje Willi Hill Productions oraz Gregg Fienberg, Lynette Howell Taylor, Wally Lamb, Anya Epstei. Producentem współwykonawczym jest Jamie Patricof.

Pierwszy odcinek serialu "To wiem na pewno" (I Know This Much Is True) już jest dostępny w serwisie HBO GO. Emisja wieczorna serialu na antenie HBO zaplanowana została na godzinę 20:10. Kolejne odcinki swoje premiery będą miały co tydzień, w poniedziałki. Miniserial składa się z 6 odcinków.