"Regular Heroes" to ośmioodcinkowy serial dokumentalny poświęcony trudowi i poświęceniu niektórych z najszlachetniejszych ludzi, którzy robią wszystko, aby wspierać swoje społeczności podczas kryzysu związanego z COVID-19.

Oprócz zwrócenia uwagi na niestrudzoną pracę bohaterów i ich działania w miastach takich jak m.in. Nowy Jork, Los Angeles, Nowy Orlean, Chicago i Seattle, serial będzie dla tych osób źródłem wsparcia w formie m.in. darowizn produktów i usług, aby mogły one pomagać potrzebującym w swoim otoczeniu, przekazując otrzymane wsparcie dalej.

Nowe odcinki "Regular Heroes" będą pojawiać się w serwisie w każdy piątek.

W odcinku premierowym "Regular Heroes" wystąpi pochodząca z Nowego Jorku piętnastokrotna zdobywczyni nagrody Grammy, wokalistka, producentka i autorka Alicia Keys, aby opowiedzieć historię Trevora Henry'ego, Burnella Cotlona i Atheny Hayley, którzy poświęcają się dla swoich rodzin i społeczności. Ponadto w serialu pojawi się nowa, poruszająca piosenka Alicii zatytułowana "Good Job".

- Ten serial jest niesamowity. Niezwykle szczery i autentyczny. Cieszy mnie fakt, że serial nie tylko będzie formą wsparcia, ale również zwróci uwagę widzów na niesamowitych ludzi, takich jak Trevor, Burnell i Hayley. To dla nich codziennie o 19 w Nowym Jorku wyrażamy swoje uznanie oklaskami. To są właśnie bohaterzy. To dla mnie zaszczyt, że mogę ich uczcić - mówi Keys.

- Jesteśmy bardzo dumni z możliwości uhonorowania osób, które robią tak wiele, aby zmieniać na lepsze życie ludzi w swoim otoczeniu. Inspiracją do powstania serialu byli ludzie, którzy każdego dnia w roku dają z siebie bardzo wiele dla innych, szczególnie teraz, w tym trudnym czasie. Są oni dla nas prawdziwym wzorem i nie możemy się doczekać, kiedy opowiemy ich historie widzom Prime Video na świecie - stwierdza z kolei Jennifer Salke, szefowa Amazon Studios.