„Fucking Bornholm” to kolejna produkcja platformy Empik Go zrealizowana z gwiazdorską obsadą. Serial audio to dramat obyczajowy rozgrywający się w skandynawskich plenerach wyspy Bornholm. Autorką pomysłu jest Anna Kazejak, reżyserka i scenarzystka, znana między innymi z takich filmów jak „Skrzydlate świnie”, „Obietnica” czy serialu HBO „Bez tajemnic”. Scenarzyści Filip Kasperaszek oraz Anna Kazejak opowiedzieli historię o kryzysie w związku, a zarazem stworzyli przejmujący obraz pokolenia dzisiejszych 40-latków. „Fucking Bornholm” to serial audio o filmowym rodowodzie, co zostało odzwierciedlone w wyjątkowej realizacji: aktorzy nie występują w nim jako lektorzy, lecz wcielają się w role, korzystając z całego swojego artystycznego warsztatu. Fantastyczne wykonania podkreślone są przez złożoną i niesamowicie szczegółową scenę dźwiękową i efekty specjalne, które prowadzą słuchacza przez tę opowieść. Producentem wykonawczym serialu jest studio Osorno, mające na koncie wiele aktorskich superprodukcji.

Praca nad tym serialem to było dla nas ogromne wyzwanie. Pracowaliśmy przecież nad pierwszym serialem audio, w którym nie ma narratora, są tylko aktorzy, ich gra i nasza praca dźwiękiem. Stworzyliśmy serial bez obrazu – dźwiękową opowieść, w którą zanurzasz się swoją wyobraźnią i jesteś w środku tej opowieści – mówi Krzysztof Czeczot, reżyser, studio Osorno.

Najnowszy polski serial audio to gorzka, choć niepozbawiona humoru opowieść obyczajowa przybliżająca losy dwóch par, które tylko z pozoru wydaję się szczęśliwe. Malownicze plaże skandynawskiej wyspy Bornholm, gdzie spędzają majówkę, stanowią tło dramatu. Główną bohaterką serialu jest czterdziestoletnia Maja (Magdalena Różczka), której małżeństwo przechodzi kryzys. Jej pozornie perfekcyjny mąż, Hubert (Michał Czernecki), skupiony jest głównie na sobie i nie liczy się z potrzebami żony. Druga para to wieloletni przyjaciel Mai i Huberta, rozwodnik Dawid (Leszek Lichota) oraz studentka psychologii Nina (Olga Kalicka), którą poznał niedawno na Tinderze. Ich niedopasowanie związane z różnicą wieku i światopoglądu weryfikuje dopiero wspólny wyjazdu. Niestety błędy dorosłych odczuwają także dzieci: Wiktor, Eryk i Kaj (w tych rolach Borys Wiciński, Krzyś Tymiński i Antoni Domin). Napięcia rozgrywające się między bohaterami zmuszają do przewartościowania uczuć w obu związkach. W trakcie wyjazdu między dziećmi obu par dochodzi do szokującej, dramatycznej sytuacji, która staje się katalizatorem zmiany. Pełna emocji historia przedstawiona została w 5 odcinkach.

Oryginalny serial audio Empik Go „Fucking Bornholm” dołącza do pakietu korzyści Empik Premium, które są dostępne dla wszystkich bezpłatnie na 60 dni. W ramach usługi odbiorcy mogą korzystać także z szerokiej biblioteki Empik Go, obejmującej 13 tysięcy ebooków i audiobooków, w tym odsłuchać ekskluzywnie wszystkie 5 odcinków „Fucking Bornholm”. Pierwszy odcinek miał premierę już 30 marca. Kolejne będą pojawiać się w aplikacji co 2 dni.