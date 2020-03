Serial "Od nowa" (The Undoing) to historia z Nicole Kidman i Hugh Grantem w rolach głównych inspirowana książką "Nie chciałaś wiedzieć" Jean Hanff Korelitz. Reżyserką produkcji jest Susanne Bier, a twórcą scenariusza David E. Kelley. Premiera serialu odbędzie się 11 maja w HBO i HBO GO.

Miniserial produkcji HBO "Od nowa" opowiada o Grace i Jonathanie Fraserach (w ich rolach Nicole Kidman i Hugh Grant), którzy żyją tak, jak zawsze chcieli. Pewnej nocy wszystko się zmienia w obliczu gwałtownej śmierci i łańcucha zaskakujących wydarzeń. Grace, nagle pozostawiona sama sobie, konfrontuje się z narastającą w jej w życiu katastrofą, która na dodatek ma charakter publiczny. Przerażona sytuacją, musi porzucić dotychczasowe życie i zbudować swój świat od nowa – dla siebie i swojego syna (Noah Jupe). Reklama Reżyserką serialu jest nagrodzona Oscarem, Emmy i Złotym Globem Susanne Bier. Twórcą produkcji jest David E. Kelley (serial HBO Wielkie kłamstewka), który odpowiada za scenariusz serialu. W rolach głównych zobaczymy: wyróżnioną Emmy, Oscarem oraz Złotym Globem Nicole Kidman (serial HBO Wielkie kłamstewka) i nominowanego do nagrody Emmy Hugh Granta (serial Skandal w angielskim stylu). W pozostałych rolach wystąpią: Edgar Ramirez (nominowany do nagrody Emmy za role w serialach American Crime Story: Zabójstwo Versace oraz Carlos) jako detektyw Joe Mendoza; Ismael Cruz Cordova (Berlin Station) jako Fernando Alves; Matilda De Angelis jako Elena Alves; Lily Rabe (American Horror Story) jako Sylvia Steinetz; Noma Dumezweni (Black Earth Rising) jako Haley Fitzgerald; Noah Jupe (Słodziak, Ciche miejsce) jako Henry Fraser, 12-letni syn Grace i Jonathana; Sofie Gråbøl (serial HBO Gentleman Jack) jako Catherine Stamper; oraz Donald Sutherland (wyróżniony nagrodą Emmy za rolę w filmie Obywatel X) jako Franklin Reinhardt - ojciec Grace, emerytowany finansista i kochający dziadek, który opiekuje się rodziną, kiedy wychodzą na jaw zaskakujące fakty. Producentami wykonawczymi serialu są Susanne Bier, David E. Kelley poprzez spółkę David E. Kelley Productions, Nicole Kidman i Per Saari reprezentowani przez spółkę Blossom Films, Bruna Papandrea przez Made Up Stories, Stephen Garrett oraz Celia Costas. Premiera miniserialu "Od nowa" (The Undoing) zaplanowana została w HBO i HBO GO na 11 maja. Produkcja liczyć będzie 6 odcinków.