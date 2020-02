Premiera materiałów zbiegła się w czasie z pierwszym oficjalnym pokazem serialu w obecności twórców i obsady (m.in. Joanny Kulig, Andrégo Hollanda, Amandli Stenberg) podczas Międzynarodowego Festiwalu Filmowego w Berlinie.

Reklama

Za reżyserię odpowiadają nagrodzony Oscarem Damien Chazelle (La La Land), laureat Emmy Alan Poul (Opowieści z San Francisco), Houda Benyamina (W pogoni za marzeniami) i Laïla Marrakchi (Le Bureau des Légendes).

"The Eddy" to ośmioodcinkowy oryginalny miniserial Netflix, którego akcja toczy się w tętniących życiem, wielokulturowych dzielnicach współczesnego Paryża. Elliot Udo (André Holland), niegdyś ceniony nowojorski pianista jazzowy, jest współwłaścicielem podupadającego klubu The Eddy. Występuje także w roli managera kapeli prowadzonej przez Maję (Joanna Kulig) - piosenkarkę, będącą z nim w burzliwym związku. Kiedy Elliot odkrywa, że jego wspólnik Farid (Tahar Rahim) może być zaangażowany w szemrane interesy w klubie, na światło dziennie wychodzą również inne tajemnice, o których nie miała pojęcia nawet żona Farida, Amira (Leïla Bekhti). A gdy do Paryża - i do mieszkania Elliota - z niespodziewaną wizytą przyjeżdża jego zagubiona, nastoletnia córka, Julie (Amandla Stenberg), jego życie zawodowe i osobiste zaczyna się rozpadać, a on sam konfrontuje się ze swoją przeszłością, walcząc jednocześnie o utrzymanie klubu i starając się chronić najbliższych. W serialu występują także Melissa George (Terapia), Adil Dehbi (How I Became a Superhero), Benjamin Biolay (Ból), Tchéky Karyo (Zaginiony) oraz debiutujący na ekranie raper Sopico.

Przeplatana jazzowymi, dynamicznymi utworami fabuła serialu "The Eddy" opowiada o muzyce, która może uzdrawiać, łączyć ludzi i przemieniać chaos w prawdziwe piękno. Serial powstał dzięki współpracy Alana Poula, Damiena Chazelle’a, laureata nagrody BAFTA Jacka Thorne’a (National Treasure) i sześciokrotnego zdobywcy Grammy®, Glena Ballarda. Ballard skomponował utwory do serialu i stworzył zespół klubu The Eddy, w którego skład wchodzą prawdziwi muzycy - Randy Kerber, Ludovic Louis, Lada Obradovic, Jowee Omicil i Damian Nueva Cortes.

W dniu premiery, 8 maja, wytwórnia Arista Records udostępni także oficjalną ścieżkę dźwiękową z oryginalnymi utworami z serialu.