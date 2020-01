Kolejny sezon przebojowego serialu Netflixa na podstawie prozy Andrzeja Sapkowskiego ukaże się dopiero w 2012 roku. W świecie seriali to ogromna przestrzeń, podczas której fani mogą zainteresować się innymi produkcjami. By przypomnieć im o Geralcie z Rivii, najpopularniejszy obecnie serwis streamingowy ogłosił projekt, który w specjalny sposób powinien zainteresować miłośników animacji.

Projekt ma być kolejnym serialem i nazywać się „The Witcher: Nightmare of the Wolf”. Co istotne dla fanów, animowany Wiedźmin będzie mówił głosem Henry Cavilla, czyli aktora który również w głównym projekcie wcielił się w postać Geralta z Rivii.

"Wiedźmin" jest obecnie najważniejszą i najchętniej oglądaną produkcją Netflixa. Według udostępnionych niedawno danych, obejrzało go aż 48 procent tych gospodarstw domowych, które mają dostęp do popularnej platformy streamingowej.

Na razie w potwierdzonych planach Netflixa jest jeszcze jeden sezon, ale ludzie związani z produkcją zdradzili, że seria może trwać nawet do 2030 roku.