Wiedźminów nienawidzą wszystkie gatunki na świecie. Jest więc mało prawdopodobne, by miał on radosne usposobienie. Geralt jednak, mimo swojej surowej powierzchowności, jest w sumie dobry, choć zdolny do złych czynów - mówi odtwórca głównej roli Henry Cavill

Yennefer stale ze sobą walczy. Miała cieżkie dzieciństwo, wypełnione frustracją, złością i zamentem. (...) Ma władzę nad swoją seksualnością i używa jej do manipulowania ludźmi, by dostać to, co chce - mówi odtwórczyni roli Yennefer Anya Chalotra

Jest coś wyjątkowego w tej dziewczynie. Jest bardzo lojalna wobec osób, które kocha. Na tym buduje swoją osobowość. Ale brak jej doświadczenia w prawdziwym świecie. Poznała jedynie bezpieczne życie księżniczki oraz zaufany krąg ludzi, którzy się nią opiekowali. Jest bardzo nieustępliwa, uparta, ale też naiwna. Nie chce być więźniem schematu. Chce uwolnić się od typowego życia księżniczki. Lecz niespodzianie wpada w bardzo brutalny świat - mówi o postaci księżniczki Cirilli Freya Allan