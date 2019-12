Ogłoszenie daty premiery czwartego sezonu "Domu z papieru" było jedną z niespodzianek podczas CCXP (Brazil Comic Con Experience). Ponad 3500 fanów mogło oglądać swoje ulubione postaci: Albę Flores (Nairobi), Esthera Acebo (Sztokholm), Pedro Alonso (Berlin), Darko Peric (Helsinki) i Rodrigo de la Serna (Palermo) podczas panelu dyskusyjnego, na którym udostępnili publiczności nigdy wcześniej nieoglądany materiał.

Serial "Dom z papieru" to historia niezwykłego napadu rabunkowego. Tajemniczy mężczyzna o imieniu El Profesor planuje największy skok jaki kiedykolwiek sobie wyobrażał - przejęcie Królewskiej Mennicy Hiszpanii i ucieczka z 2,4 miliardem euro. Aby zrealizować ambitny plan, rekrutuje gang złożony z ośmiu osób o określonych umiejętnościach, które nie mają nic do stracenia. Rabusie mają trudności z przestrzeganiem ustalonych zasad i niejednokrotnie stają w obliczu niewspółpracujących zakładników, przemocy i izolacji, ale ostatecznie udaje im się osiągnąć swój cel i uciec z pieniędzmi. Jednak ich szczęście zostaje przerwane, gdy jeden z nich zostaje aresztowany, a zespół jest zmuszony do ponownego połączenia sił w celu realizacji bardziej ambitnego planu. Tym razem celem staje się Bank Hiszpanii.