"Nędznicy" opowiadają historię zmagań i triumfów uboższych warstw społecznych w poszukiwaniu lepszego życia we Francji na początku XIX wieku. Serial śledzi losy Jeana Valjeana, byłego skazańca, który na wolności przeżywa przemianę i odnajduje poczucie godności i miłości do drugiego człowieka. Jednocześnie nieustająco prześladuje go inspektor policji i były strażnik więzienny Javert, który jest zdeterminowany, by postawić go przed wymiarem sprawiedliwości. Gra w kotka i myszkę bohatera ze stróżem prawa, odróżniającym tylko dwa kolory naszych uczynków – czarny i biały – po dziś dzień pobudza widzów i czytelników do refleksji nad przewrotnością ludzkiej moralności.

Tymczasem Fantine, uboga kobieta porzucona przez bogatego kochanka, jest zmuszana do coraz bardziej desperackich działań w celu utrzymania swojej nieślubnej córki. Ich historie zderzają się, a gdy rewolucja wybucha na ulicach Paryża, Jean Valjean rozpoczyna epicką podróż w kierunku akceptacji siebie oraz odnalezienia odkupienia i miłości.