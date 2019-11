Rok 1989, przeddzień aksamitnej rewolucji. Skrzypaczka Marie (Tatiana Pauhofová) i jej mąż Wiktor przed dziesięcioma laty uciekli z komunistycznej Czechosłowacji. Kiedy jesienią 1989 roku wydaje się, że w kraju nadszedł czas zmian, przyjeżdżają w rodzinne strony. Jednak niedługo po przyjeździe zostają potrąceni na ulicy przez samochód. Kiedy Marie budzi się, odkrywa, że jej mąż zniknął, i nikt nie jest w stanie jej powiedzieć, co się z nim stało i jak go odnaleźć.

W serialu "Nieświadomi" występują: Tatiana Pauhofová, znana widzom z miniserialu HBO w reżyserii Agnieszki Holland Gorejący krzew, Martin Hofmann (Nieustraszeni bracia Grimm), Martin Myšicka (Zagubieni), Jan Vlasák (serial Cyrk Bukowsky), Hattie Morahan (Piękna i Bestia) oraz David Nykl (seriale Arrow, Gwiezdne Wrota: Atlantyda).

Scenariusz serialu napisał debiutant Ondrej Gabriel, a wszystkie odcinki wyreżyserował Ivan Zachariáš, który po udanej współpracy przy serialu Pustkowie (Pustina) powrócił na plan zdjęciowy przy kolejnej produkcji HBO Europe. Za produkcję serialu Nieświadomi odpowiada Jan Bílek z Etamp Film. Producentami wykonawczymi z ramienia HBO Europe są Tereza Polachova oraz Steve Matthews.

Premiera serialu HBO Europe "Nieświadomi" (Bez vedomi) odbędzie się 17 listopada w HBO GO. Tego dnia do serwisu dodany zostanie cały sezon serialu. Na antenie HBO3 emisja pierwszych dwóch odcinków zaplanowana została także na 17 listopada - na godz. 21.00 oraz 22.00. Emisje kolejnych odcinków odbywać się co tydzień, w niedzielę o godz. 21.00. Serial liczy sześć odcinków.

Premiera produkcji odbędzie się tego samego dnia we wszystkich krajach europejskich, w których dostępne jest HBO.